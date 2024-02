Oscar del cioccolato italiano, le migliori tavolette del 2024: la classifica

Anche il 2024 ha i suoi vincitori della “Tavoletta d’oro”. Vediamo quali sono i migliori prodotti italiani a base di cioccolato.

Si è da poco conclusa la ventiduesima edizione del premio Tavoletta d’Oro 2024, che anche per quest’anno ha visto protagonisti diversi marchi italiani.

L’iniziativa che si è svolta a Maglie in Salento, ha visto coinvolti più di 1200 assaggi. Dalle classiche tavolette a gianduiotti, cremini, creme spalmabili, frutti ricoperti e canditi.

Come ogni anno, è stato assegnato l’ambito Oscar del cioccolato, ovvero, la Tavoletta d’oro, ai migliori prodotti a base di cacao. Le Tavolette d’Oro rappresentano i più autorevoli premi al cioccolato di qualità in Italia, per cui, può essere un utile punto di riferimento anche per i consumatori. Vediamo allora quali sono i cioccolati in tavoletta migliori dell’anno.

Le migliori tavolette di cioccolato del 2024

Come molti sanno, la Tavoletta d’Oro è un premio ambitissimo dai maestri di cioccolato, infatti, viene assegnato ai migliori prodotti a base di cacao. La valutazione viene eseguita da appassionati, degustatori professionali, giornalisti del settore ed esperti a vario titolo del food. I giudizi vengono espressi valutando l’aspetto del prodotto, il suono (il caratteristico “crack” che si sente spezzando il cioccolato), il profumo, il gusto, il retrogusto e la consistenza e la sensazione che si prova mentre si assapora la cioccolata.

Quest’anno sono stati tantissimi i protagonisti di prestigio nel panorama cioccolatiero italiano e sono stati in tanti a sorridere. Per la cioccolata fondente, la Tavoletta d’Oro 2024 è stata portata a casa da Amedei Toscano Black 80%. Nella categoria cioccolato monorigine, il migliore è stato Domori Criollo 70% Porcelana e Maglio Cuyagua Ocumare Selection 90%. La Tavoletta d’Oro 2024 è stata assegnata anche a Gardini Latte 42% Cacao, per la categoria cioccolato al latte con alta percentuale. Miglior massa di cacao è stata premiata Maglio Cuyagua Ocumare Selection 100%. Va a Majani Sur del lago 33%, il premio per il miglior cioccolato al latte monorigine.

Nella categoria cioccolato al latte ad alta percentuale con cacao monorigine vince Maglio Cuyagua 55%, mentre, per il miglior cioccolato al latte, il premio va a Manufatto Cacao Latte sapido 38%. Va a Gobino Gianduiotto classico Indonesia e Venchi Gianduia n. 3 il riconoscimento come miglior cioccolato gianduia. Infine, vince la Tavoletta d’Oro 2024 per miglior cremino, Vavaro Cremino a tre strati latte e gianduia.