I gesti d’affetto e non da fare assolutamente per rendere felice il proprio partner

In una coppia possono essere molto importanti dei piccoli gesti da fare per trasmettere fiducia e sicurezza al proprio partner. Quali sono e perché possono essere decisivi

È inutile negarlo, il comportamento della persona che amiamo ha una forte influenza sul nostro umore e sulle nostre giornate. Al contempo però anche gli atteggiamenti che abbiamo noi verso di loro hanno un’incidenza importante. Alle volte però si resta troppo concentrati su stessi per pensare agli effetti che potrebbero avere le parole e le azioni sul proprio partner.

Per questo sarebbe opportuno fare i conti con questo grande potere che abbiamo per cercare di utilizzarlo nel migliore dei modi. A tal proposito potrebbe essere utile compiere dei piccoli gesti nel corso del tempo che siano in grado di donare gioia e al contempo fiducia alla propria dolce metà.

I gesti che possono far felice la propria dolce metà

Il primo in assoluto è provare a decentrarsi da se stessi. Cercare di ascoltare le esigenze altrui con la massima empatia può aiutare a capire i sentimenti delle persona che si ama. Dunque è bene eliminare smartphone e altre distrazioni per concentrarsi solo ed esclusivamente sull’altro.

Di pari passo è importante infondere coraggio e sicurezza evitando futili critiche distruttive che potrebbero far sprofondare ancora di più colui (o colei) che si ha dinanzi. Alimentare l’autostima altrui è fondamentale anche per evitare che i meccanismi della coppia si inceppino. D’altronde se nemmeno chi ci sta accanto crede in noi diventa dura avere delle certezze.

Mantenere la parola data è sicuramente un concetto vecchio come il mondo, ma è sempre piuttosto attuale, in particolare nella vita di coppia. Tradire le aspettative può essere sempre un duro colpo per la controparte. Se si riesce a fornire una valida spiegazione con garbo e chiarezza però si può rimediare.

Probabilmente però l’aspetto fondamentale sta nell’ammettere le proprie colpe ed essere in grado di chiedere scusa qualora ce ne sia bisogno. Non è per niente facile visto l’egocentrismo che regna nella società odierna, per questo se ci si imbatte in qualcuno che è in grado di fare ciò con una certa naturalezza non fatevela scappare.

Chiaramente bisogna anche rispettare i tempi dell’altro. Non è detto che alle scuse segua sempre una reazione positiva. Saper aspettare che il proprio compagno smaltisca il tutto è un altro importante segnale di maturità e di comprensione di una certa rilevanza.