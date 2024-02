Il bambino guarito da un cancro mortale: la storia commovente che dà speranza al mondo

Si tratta di una storica prima volta che può essere di buon auspicio per il futuro. I dettagli di questa vicenda che ha fatto emozionare tutti

Il tumore è ormai considerato il male del secolo. Purtroppo sono sempre più in aumento e spesso deleteri. Debellarli una volta per tutte purtroppo non sempre è possibile e l’auspicio è che il progresso in campo medico possa portare delle novità significative già nei prossimi anni.

In alcuni casi però le cose si risolvono per il meglio e ciò dà un barlume di speranza a chi deve convivere con queste situazioni e alle loro famiglie. A tal proposito ha donato un sorriso a tutto il mondo la storia del piccolo Lucas che ha vinto la sua battaglia contro questo mostro che all’apparenza sembrava non lasciare scampo.

La storia di Lucas, il primo bambino che ha sconfitto un cancro al cervello mortale

Il ragazzino originario del Belgio a soli 13 anni si è ritrovato a dover fare i conti con una forma aggressiva e letale di cancro al cervello, il glioma diffuso intrinseco del ponte (conosciuto anche con l’acronimo di DIPG). Jacques Grill, il medico che lo ha curato, ha spiegato alla stampa che nel corso delle risonanze ha visto il male scomparire completamente.

Un qualcosa di irrazionale visto che questo tipo di patologia solitamente si evolve nel peggiore dei modi. Stando ai dati pubblicati dall’Ospedale pediatrico di Roma Bambino Gesù, questo tumore che colpisce prevalentemente i bambini tra i 5 e i 10 anni è una neoplasia talmente aggressiva che coinvolge in più del 50% dei casi il tronco encefalico.

In Italia ne vengono diagnosticati circa 25-30 ogni anno e al momento non esiste una vera e propria cura, ragion per cui l’aspettativa di vita è solitamente di circa 2 anni dal momento in cui viene scoperto. Meno del 10% riesce ad andare oltre questa soglia e ciò la dice lunga su quanto questo brutto male possa essere brutale.

La radioterapia infatti può solo rallentare lo sviluppo di questo raro tumore. Purtroppo non può eliminarlo del tutto. A Lucas è stata diagnosticata quando aveva appena 6 anni e al compimento dei 13 anni contro ogni pronostico può iniziare una nuova vita senza più DIPG. Una notizia sensazionale anche per i genitori che si erano visti persi quando il dottor Grill aveva comunicato loro la notizia e la gravità della situazione. Il tutto è stato possibile grazie a delle cure sperimentali che chiaramente devono ancora trovare dei riscontri certi.