Oroscopo di marzo: i segni zodiacali più sfortunati del mese, c’è anche il tuo?

Il 2024 è iniziato tra alti e bassi per l’oroscopo che ora preannuncia un periodo sfortunato per questi tre segni zodiacali

L’astrologia ci fornisce sempre informazioni caratteriali ma anche previsioni per il futuro prossimo. Le stelle ci indicano i periodi più fortunati e quelli che invece non lo sono, preparandoci ad affrontare momenti di difficoltà sapendo che sono passeggeri e dovuti a combinazioni astrali di passaggio. Quindi basta informarsi ed essere pronti ad affrontarli.

Il mese di marzo sembra riservare un periodo sfavorevole per quattro segni zodiacali in particolare. Questo accade per un nuovo assetto planetario che transitano in alcuni segni dello zodiaco stravolgendo l’equilibrio astrologico e portando a momenti di confusione e sfortuna. Un periodo momentaneo che si potrà risolvere successivamente, bisognerà studiare le stelle per capire quando.

Oroscopo di marzo: i 3 segni più sfortunati del mese

Stelle e pianeti ci rivelano il futuro e influenzano la nostra vita da sempre. L’astrologia ci permette di capire come e quando avvengono certe influenze negative o positive, preparandoci a reagire in modo corretto senza essere presi alla sprovvista. Ma quali sono i segni zodiacali più sfortunati di marzo? Guarda subito se sei tra questi.

Il primo segno dello zodiaco che avrà un periodo sfavorevole fin dai primi giorni di marzo 2024, è la Bilancia. Questo accade perché in quel periodo Mercurio diviene opposto, quindi dal 10 marzo in poi si potranno avere giorni sfortunati. Ad aumentare la dose ci si mette anche il cambio di Luna nei giorni 11 e 12 del mese, questo cambiamento disturba la tranquillità dei nati sotto il segno della Bilancia. Quindi, meglio attendere momenti migliori per mettere in atto nuovi progetti.

Il Sagittario, invece, avrà sfortuna in amore durante il mese di marzo secondo l’oroscopo. Se appartieni a questo segno dello zodiaco e stai vivendo un brutto momento con il partner oppure hai più relazioni contemporaneamente, per te si prospetta un periodo difficile e problematico. Marzo è il momento in cui le corde tese si spezzano per i Sagittario, il rischio è quello di chiusure dei rapporti. Meglio correre ai ripari per evitare il peggio chiarendo ogni situazione e sistemando quelle in sospeso entro la fine del mese di febbraio.

Anche la Vergine dovrà vivere un periodo molto sfavorevole nel mese di marzo a causa di opposizioni planetarie che provocano squilibri e contrasti. È necessario fare molta attenzione in questo mese soprattutto per quanto riguarda l’amore. Se sei nato sotto il segno della Vergine, avrai diverse situazioni da affrontare. Se sei single, a marzo di certo non sarai dello spirito giusto per iniziare relazioni amorose ne nuove conoscenza. In particolare sarai parecchio nervoso nei fine settimana del 9-10 marzo e del 15-16 marzo, evita di incontrare potenziali partner potresti fare brutta impressione, secondo l’oroscopo.