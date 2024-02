Pressione alta, cosa mangiare per abbassarla: questi gli alimenti “miracolosi”

Mangiare regolarmente alcuni alimenti aiuta a tenere sotto controllo la pressione. Ecco cosa per combattere l’ipertensione.

Per meglio comprendere a cosa ci si riferisce quando si parla di ipertensione, riportiamo la spiegazione pubblicata sul sito del Ministero della Salute: “La pressione arteriosa è la forza esercitata dal sangue contro la parete delle arterie. A ogni battito del cuore, il sangue esce dal ventricolo sinistro attraverso la valvola aortica, passa nell’aorta, e si diffonde a tutte le arterie. Quando il cuore si contrae e il sangue passa nelle arterie, si registra la pressione arteriosa più alta, detta sistolica o ‘massima’. Tra un battito e l’altro il cuore si riempie di sangue e all’interno delle arterie si registra la pressione arteriosa più bassa, detta diastolica o ‘minima’. La misurazione della pressione arteriosa si registra a livello periferico, usualmente al braccio, e viene indicata da due numeri che indicano la pressione arteriosa sistolica e la diastolica, misurate in millimetri di mercurio (es. 120/80 mmHg). Quando i valori pressori di sistolica e/o di diastolica superano i 140 (per la massima) e/o i 90 (per la minima), si parla di ipertensione arteriosa”.

Secondo le ultime stime dell’Istituto Superiore di Sanità, questo problema riguarda quasi il 33% degli italiani, senza particolari distinzioni tra maschi e femmine. Dati parecchio preoccupanti, considerato che l’ipertensione rappresenta il più importante fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, che è la prima causa di morte nel mondo. Per questa ragione, è importante sapere come contrastarla.

Il primo modo per abbassare la pressione è, senza dubbio, stare attenti all’alimentazione. In particolare, ci sono degli alimenti che contribuiscono efficacemente a prevenire la comparsa del problema.

I cibi che aiutano a combattere la pressione alta

Come molti sanno, l’alimentazione gioca un ruolo cruciale nella prevenzione di diverse patologie. Tra queste c’è l’ipertensione. In particolare, seguire una dieta sana ed equilibrata aiuta soprattutto nella prevenzione.

Secondo gli esperti, chi soffre di pressione alta dovrebbe stare alla larga dai carboidrati, i cibi complessi e industriali. Semaforo rosso anche per lo zucchero raffinato, sale e tutti gli alimenti che lo contengono in abbondanza. Via libera, invece, ad alimenti freschi e possibilmente integrali. E’ importante anche assumere vitamine e Sali minerali come potassio, zinco, magnesio. Tra gli alimenti considerati “miracolosi” nel contrastare la pressione alta: la frutta secca (come noci, nocciole, mandorle, pistacchi non salati), gli agrumi, il salmone e in generale gli alimenti ricchi di Omega3, l’aglio, i legumi, le carote, i frutti di bosco e il cioccolato fondente.

Ovviamente, gli alimenti non possono sostituire una terapia medica, quindi è fondamentale seguire prima di tutto le indicazioni del proprio medico curante.