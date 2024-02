Invecchiamento, occhio a quello che bevi ogni giorno o rischi di accelerarne il processo: l’inquietante scoperta

Secondo il neuroscienziato Robert Love, consumare alcune note e amatissime bevande contribuirebbe ad accelerare il di invecchiamento. Ecco l’inquietante scoperta.

Restare giovani il più a lungo possibile è il sogno di tutti, tuttavia, nessuno sfugge al passare del tempo. A peggiorare le cose, poi, ci si mette anche il ritmo frenetico della vita di tutti i giorni, le cattive abitudini alimentari e, secondo il neuroscienziato Robert Love, anche alcune delle bevande che consumiamo praticamente ogni giorno.

In particolare, l’esperto sostiene che tre bibite, apparentemente insospettabili, sarebbero le prime nemiche di chi vuole mantenere un aspetto giovane e tonico. “Fanno sembrare la pelle più vecchia” avverte lo studioso, evidenziando come una sia stata una vera e propria sorpresa “in quanto generalmente considerata salutare”.

Vediamo allora, quali sono le bevande che possono invecchiare la nostra pelle.

Invecchiamento: ecco le bevande da evitare per restare giovani

Mantenere un aspetto giovane il più a lungo possibile è un desiderio che accomuna molti di noi. Senza che questo diventi una vera e propria ossessione, è normale fare delle cose per combattere il passare degli anni. A tal proposito, può essere utile sapere che anche ciò che beviamo può influire sul nostro corpo. In particolare, secondo un giovane neuroscienziato, ci sarebbero tre bevande, quasi insospettabili, che farebbero invecchiare prima.

Come ha spiegato in un post sulla sua pagina TikTok, alcol, bibite gassate e caffè avrebbero un effetto dannoso sulla nostra pelle. “L’alcol – ha sottolineato lo studioso – disidrata il corpo, quindi disidrata la pelle e può farla sembrare più vecchia”. Dal canto loro, le bibite gassate, per via dell’elevato contenuto di zucchero e la mancanza di fibre “Fanno aumentare i livelli di glucosio… e l’infiammazione, una delle principali cause dell’invecchiamento, compresa quella della pelle”. Inoltre, conclude Love “la caffeina presente nel caffè può disidratare il corpo e la pelle, facendoci sembrare più vecchi di quanto siamo”.

Non solo le bevande, ma per evitare di invecchiare prima del tempo, andrebbero limitati anche alcuni alimenti. In particolare, nella dieta quotidiana andrebbero consumati con moderazione gli alimenti ricchi di proteine, specialmente di origine animale come la carne e i suoi derivati, compresi salumi e insaccati. Meglio tenere a bada anche il consumo di latte, i cibi ricchi di glutine come, ad esempio, il frumento e quelli ad alto contenuto di sale. Via libera, invece, a frutta e verdura, carni bianche, pesce e uova. Per mantenere una pelle giovane, luminosa e rimpolpata è, inoltre, importantissimo bere molta acqua durante il giorno o, in alternativa, delle tisane.