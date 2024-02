Vuoi essere felice? Ecco cosa devi fare per riuscirci davvero: i gesti che ti cambiano la vita

Vuoi essere felice? Ecco alcune regole da mettere in pratica ogni giorno per riuscirci davvero!

Non esista una formula magica per essere felici, ma diversi studi di psicologia hanno dimostrato che il grado di felicità è strettamente collegato ad alcune caratteristiche psicologiche e caratteriali. In particolare, gli esperti hanno evidenziato che le persone sicure di sé, dinamiche, estroverse e fiduciose nelle proprie capacità sono tendenzialmente più felici.

Insomma, la nostra felicità dipende da noi e dalle condizioni che generiamo! L’essere felici non è legato ad accadimenti esterni, quanto piuttosto al raggiungimento di un certo equilibrio interiore.

In buona sostanza, il nostro approccio alla vita influenza l’umore che, a sua volta, incide sul corpo. Una visione negativa della vita, abbattersi per qualunque problema, inibisce inconsciamente il verificarsi di gioia e felicità che, invece, vengono sostituite da malumore persistente e tutti i problemi che ne conseguono. In realtà, per essere felici basta poco, ecco cosa fare per riuscirci davvero.

Cosa fare per essere felici

Molto spesso ad impedirci di essere felici siamo proprio noi stessi. I nostri atteggiamenti influenzano significativamente il nostro umore che, a sua volta, incide sul nostro corpo. Questo significa che, per raggiungere la felicità è necessario, anzitutto, lavorare su noi stessi, sul nostro modo di agire e di pensare. In particolare, ci sono gesti che se messi in atto possono davvero dare una scossa alla nostra vita.

Innanzitutto, è importante lavorare sull’autocontrollo. Respirare con calma e profondamente, in caso di situazioni di stress, aiuta a dominare le emozioni e ritrovare velocemente lucidità. Un altro aspetto da non sottovalutare sono i nostri pensieri. E’ importante imparare a tenere a bada i pensieri negativi. Focalizzare a lungo la nostra attenzione su questo tipo di pensieri è un atteggiamento autodistruttivo. Sostituiamoli nella nostra mente con belle cose. Un po’ come suggeriva Peter Pan “teniamo stretto il nostro pensiero felice”, perché ci aiuti a rilassarci e ritrovare il benessere.

Prendiamoci cura di noi del nostro aspetto, gioiamo delle nostre vittorie anche le più piccole. Poniamoci degli obietti e impariamo a credere nelle nostre capacità e ad essere felici prima di tutto da soli. Solo dopo potremmo essere felici con gli altri Una buona abitudine che può aiutare ad essere felici è anche l’esercizio fisico, magari all’aria aperta e in compagnia di persone ottimiste.