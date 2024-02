Lavoro, nuove assunzioni Fineco: come presentare la propria candidatura

Chi è alla ricerca di un impiego nel settore bancario non dovrebbe perdere l’opportunità di Fineco. Ecco come presentare la propria candidatura.

Fondata nel 1999, Fineco (anche conosciuta come FinecoBank SpA) è una banca diretta multicanale indipendente. Grazie a servizi innovativi, semplici e trasparenti ha totalmente rivoluzionato l’esperienza bancaria.

Vera leader nel settore dei servizi bancari, di intermediazione e di investimento è costantemente alla ricerca di talenti che possano dare il proprio contributo alla crescita del gruppo. Sebbene in Italia vanti oltre 325 filiali, più di mille collaboratori, quasi 2.600 Personal Financial Advisor e quasi un milione di clienti, Fineco si presenta come un ambiente di lavoro in continua espansione.

Dunque, chi è alla ricerca di un’interessante opportunità professionale, non dovrebbe lasciarsi sfuggire l’occasione di presentare la propria candidatura. Vediamo i profili ricercati e qual è la procedura per candidarsi all’offerta.

Fineco: tutti i dettagli sulle nuove assunzioni

Fineco si presenta come un ambiente di lavoro dinamico e costantemente in crescita. La banca è, infatti, spesso alla ricerca di nuovi talenti che possano contribuire allo sviluppo e all’innovazione del gruppo. La banca Fineco crede molto nell’investimento sui giovani talenti, in particolare, al momento le ricerca riguardano la sede milanese e i profili richiesti da FinecoBanck sono:

• Specialist in amministrazione del Trading;

• Formatori aziendali;

• Esperti in Diritto Societario e Segreteria del CDA;

Specialisti in Assistenza Clienti;

• Esperti in Cyber Security;

• Designer Grafici;

• Specialisti in Audit ICT e Cyber security;

• Specialisti in Conformità ICT;

• Sviluppatori Java API e Ingegneri DevOps;

• Ingegneri dei Dati di Rischio;

• Analisti Senior di Integrazione del Rischio;

• Sviluppatori per Salesforce Marketing Cloud;

• Senior Audit nel settore CFO;

• Creatori di Contenuti Multimediali Senior

• Specialisti in Controllo di Gestione;

• Specialisti in Pianificazione;

• Esperti Senior in Sostenibilità.

I requisiti principali per presentare la propria candidatura sono; diploma o laurea, in base al profilo, esperienza pregressa nel settore e conoscenza della lingua inglese. Come abbiamo anticipato, i requisiti possono variare a seconda della posizione e delle esigenze aziendali. Per presentare la propria candidatura basta collegarsi al portale web della banca alla sezione “Lavora con noi”, selezionare il profilo di interesse e seguire le istruzioni. Una volta inviata la candidatura, si otterrà una notifica di conferma. Qualora il profilo dovesse risultare idoneo alle esigenze del gruppo, un referente Fineco provvederà a contattare il candidato per un primo colloquio conoscitivo, dove saranno fornite maggiori informazioni sulla posizione offerta e sarà possibile presentarsi e discutere delle proprie esperienze.