Vince un jackpot da capogiro, ma fa scadere il biglietto: l’incredibile storia

Vince 33 milioni alla lotteria, ma resta a bocca asciutta

Sbanca alla lotteria ma resta a mani vuote perché non reclama in tempo il premio. E’ successo a Jacksonville in Florida, dove lo scorso agosto un uomo ha giocato la combinazione vincente, aggiudicandosi il mostruoso montepremi di 36 milioni di dollari, pari a circa 33,4 milioni euro.

Purtroppo, la fortunata vincita non è mai arrivata nelle mani del giocatore, perché proprio di recente è scaduto il termine per la riscossione del premio, ma nessuno si è fatto avanti. Come ha spiegato la Lotteria della Florida a FOX Business, il possessore del biglietto vincente aveva 180 giorni di tempo per richiedere il premio. Considerato che il biglietto è stato acquistato lo scorso agosto, il vincitore non ha più alcun diritto sul montepremi. “Se un biglietto per il jackpot POWERBALL o MEGA MILLIONS non viene riscosso entro 180 giorni dalla data dell’estrazione, i fondi del jackpot non riscosso verranno restituiti alle lotterie in proporzione alle vendite per la serie di accumuli del jackpot” ha sottolineato a FOX Business la lotteria.

Poi ha concluso l’intervista specificando: “La legge della Florida prevede che l’80% dei fondi dei premi non riscossi derivanti dai biglietti scaduti venga trasferito direttamente all’Educational Enhancement Trust Fund. Il restante 20% viene restituito al montepremi da cui verranno assegnati premi futuri o utilizzati per promozioni di premi speciali”.