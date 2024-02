Ansia, gli effetti sul corpo possono essere pesantissimi: la testimonianza di una star della musica

L’ansia al pari degli altri disturbi mentali viene troppo spesso sottovalutata. Ecco in che modo si manifesta e come contrastarla

Spesso in maniera del tutto superficiale si tendono a sminuire le patologie che riguardano la sfera mentale. In realtà al pari di quelle di natura organica possono avere un impatto piuttosto significativo sulla salute delle persone condizionandone la vita. L’ansia è l’emblema di queste malattie e purtroppo è sempre più diffusa.

Ciò che però non tutti sanno è che quando sopraggiunge in grave può provocare anche dei sintomi fisici che non vanno affatto sottovalutati. Anzi di primo impatto possono apparire come qualcosa di ben più grave. Col tempo si impara a conoscerli, ma naturalmente non sono per niente belli da provare sulla propria pelle.

Ansia: l’esperienza di Sangiovanni può dare speranza

Infatti tra i segnali che si possono percepire durante uno stato d’ansia si possono annoverare:

tachicardia

nausea e disturbi gastro-intestinali

brividi

tremori

giramento di testa

sensazione di svenimento

percezione di debolezza generale

stanchezza

Insomma tutte sensazioni piuttosto brutte da provare e che contribuiscono ad alimentare lo stato di agitazione. Niente paura però l’ansia non è una condizione irreversibile. Fortunatamente se trattata a dovere può essere eliminata o comunque si può imparare a gestirla. Sotto questo punto di vista spicca l’esempio del noto cantante Sangiovanni, che ha dichiarato apertamente di aver avuto questo genere di problema.

La star della musica a tal proposito ha confessato che l’ansia è stata condizionante nel suo lavoro trasformando spesso la musica da fonte di salvezza a causa della crisi. Purtroppo questa è una delle sfaccettature più fastidiose di questa condizione visto che può capitare appunto che le cose che solitamente fanno star bene possano essere vissute addirittura come un peso o come qualcosa che genera pressione.

Un altro mito da sfatare è quello relativo alla condizione sociale delle persone che soffrono d’ansia. In tanti non riescono a capire come personaggi del mondo del mondo dello spettacolo come ad esempio il sopracitato Sangiovanni possano sviluppare delle patologie di questo tipo.

Chiunque può precipitare nel corso della propria esistenza. Di certo il denaro e la gloria non contribuiscono in maniera totale al benessere fisico e psicologico. Per questo è importante saper chiedere aiuto ed eliminare quel senso di vergogna che affiora in questi casi. Poter contare sui propri affetti e su figure professionali specializzate non è per niente un segno di debolezza, anzi mostra tutto il coraggio e la voglia di evadere da un qualcosa che ci tiene prigionieri in una maniera clamorosamente ingiusta.