Lista completa delle attività più redditizie da aprire nel 2024 | Analisi dettagliata di ogni realtà lavorativa

Vuoi aprire un’attività ma temi il mercato? Impara a stare al passo con le tendenze: ecco come guadagnare in proprio nel 2024.

L’apertura di una nuova attività nel 2024 richiede un’analisi attenta delle tendenze di mercato e delle esigenze dei consumatori.

Con l’evoluzione continua dell’economia e l’ingresso di nuove tecnologie, gli imprenditori devono essere ben informati per fare scelte oculate.

Le migliori attività da considerare sono quelle che non solo promettono rendite redditizie, ma che rispondono anche alle mutevoli abitudini e preferenze dei clienti.

Se stai pensando di investire in un’attività, ecco una lista completa delle migliori opzioni attualmente presenti sul mercato.

Attività che puoi svolgere da casa, quali sono?

Partiamo dalle opzioni più accessibili. Alcune attività non necessitano di grossi investimenti o specializzazioni, e possono essere svolte comodamente da casa e con il possesso di un solo strumento: il computer. Le opzioni di lavoro online sono infinite, ma quelle che spiccano di più nel panorama moderno sono tre in particolare. Per cominciare, se sei appassionato di lingue, numerosi portali come Fiverr ti permettono di offrire il tuo servizio freelance in qualità di traduttore; puoi decidere di occuparti di singoli testi o interi libri, a seconda del tuo tempo, delle tue capacità e delle necessità economiche. Se invece hai una propensione artistica, siti come Redbubble ti permettono di caricare design realizzati in autonomia e rivenderli come stampe, grafiche su maglietta o gadget vari, sticker e persino quadri: sarà il sito ad occuparsi della realizzazione, mentre tu dovrai semplicemente fornire il file di stampa. Infine, per gli appassionati di videogiochi esiste la possibilità di intraprendere una carriera nell’esport, ovvero l’ambito sempre più popolare delle competizioni di gaming: che si tratti di League of Legends, Apex o Counter-Strike, diventare un campione è una realtà tangibile per chiunque.

Passiamo ora ad attività che richiedono un investimento un po’ più impegnativo. Gli e-commerce sono il futuro del commercio, e aprire un sito di e-commerce è alla portata di tutti: basta investire nell’acquisto di un dominio su siti come WordPress o Shopify e, ovviamente, decidere che tipo di prodotti vuoi commerciare e avere una buona lista di collaboratori. Se hai delle competenze in ambito di sviluppo web e una buona idea in mente, anche sviluppare un’app può essere una buona opportunità lavorativa: le app sono il centro nevralgico di ogni smartphone e della vita di milioni di utenti. Per la stessa ragione, aprire un negozio di riparazione smartphone o di vendita di accessori è un’ottima idea: oggi giorno chiunque ha bisogno di mantenere il proprio telefono “in forma”, e la clientela non mancherà di certo.

Investi nel mondo della ristorazione o… vai a zappare la terra!

Esiste un altro ambito che, soprattutto nel nostro bel paese, continua ad essere un motore dell’economia: la ristorazione. Le scelte sono infinite, ma nel 2024 esistono delle realtà che spiccano più del “semplice” bar o ristorante: ad esempio i family bar, una realtà commerciale dedicata alle famiglie, all’intrattenimento dei più piccoli e all’incentivo alla creazione di rapporti familiari in un contesto socievole e amichevole per grandi e piccini. Oppure il cibo etnico, in particolare il sushi, che da qualche anno spopola in ogni regione d’Italia: investire in un master ed imparare quest’arte giapponese servirà sicuramente a riempire le tasche. Se invece preferisci investire in un’attività che non richieda la tua costante presenza, pensa ai self-service: presenti in ogni città italiana, gli angoli self-service richiedono vigilanza e manutenzione, ma sono a tutti gli effetti un’entrata passiva e che, come il nome lascia intuire, funziona praticamente in autonomia.

Arriviamo infine al genere di attività che richiedono specializzazioni particolari. Per lavori del genere dovresti pianificare un investimento non solo economico, ma anche teorico, ma che col tempo darà i suoi frutti. La richiesta di operatori nel settore della cura degli anziani non manca mai, soprattutto in Italia, un paese demograficamente sempre più “vecchio”; se ti piace prenderti cura degli altri, ma vorresti interfacciarti con una realtà più giovane, perché non investire in un’agenzia per influencer? Potrai sicuramente mostrare capacità gestionali e manageriali, e magari una conoscenza pregressa del mondo social e web. Ultimo, ma non per importanza, il mondo dell’agricoltura. Troppo spesso sentiamo parlare di “braccia strappate all’agricoltura”, ma la realtà è ben diversa: il settore primario non solo soffre carenza di personale specializzato, ma necessità di una revisione e di menti preparate ad affrontare la realtà attuale del surriscaldamento con tecnologie sempre più avanzate e rivoluzionarie: un impegno notevole, certo, ma che farà bene a te e a tutto il pianeta. Ti abbiamo convinto?