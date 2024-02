Titoli azionari, ecco i preferiti dai grandi della finanza: possono essere uno spunto per investire con successo

Oltre a nomi molto arcinoti come Microsoft, Amazon o Apple, nel portafogli dei re della finanza ci sono altri titoli azionari. Vediamo quali sono i preferiti.

Investire nel mercato azionario è un’esperienza che affascina molte persone. Del resto, la prospettiva di ingenti guadagni è piuttosto allettante, tuttavia, per avere successo oltre ad un pizzico di fortuna, è indispensabile avere una buona conoscenza del settore.

Per fare le giuste scelte azionarie è necessario fare ricerche e analisi, studiare con attenzione l’andamento del mercato. Un primo passo per avere spunti su quali azioni considerare per il proprio portafogli, potrebbe essere conoscere i titoli azionari preferiti dai grandi investitori.

Oltre agli arcinoti Amazon, Microsoft o Apple, c’è una serie di titoli che, secondo gli investitori istituzionali, potrebbero emergere nei portafogli dei grandi della finanza nel 2024. Vediamo allora, quali sono.

I titoli azionari preferiti dai re della finanza

Premesso che copiare le mosse dei grandi investitori non significa necessariamente ottenere lo stesso successo, conoscere quali siano le azioni da loro preferite può essere uno spunto per farsi un’idea di quali azioni considerare per il proprio portafogli. Il primo titolo, tra quelli preferiti dai grandi investitori, è Nvidia, vero e proprio colosso nel settore della tecnologia. Di recente, il titolo ha lasciato tutti a bocca aperta, superando anche se per un breve periodo, un indiscusso protagonista come Amazon e piazzandosi alle spalle di Alphabet, la holding di Google.

Una scelta saggia potrebbe essere anche investire in aziende solide, con una storia comprovata come Microsoft, il gigante del software o in Meta Platforms, nonostante abbia da poco attraversato sfide significative. I re della finanza ripongono molta fiducia anche nelle capacità innovative di Adobe e nel suo potenziale di crescita nel settore del software creativo e di marketing digitale. Come abbiamo già detto, copiare le scelte dei grandi investitori non significa necessariamente avere successo, tuttavia, gli investitori individuali possono trarre ispirazione da queste scelte. Studiare le mosse dei re della finanza può, senza dubbio, contribuire a muovere i primi passi verso investimenti di successo.

Oltre a saper scegliere, per avere successo nel campo dell’investimento azionario, è fondamentale anche scegliere l’intermediario giusto. Attualmente, oltre alla propria banca è possibile scegliere tra centinaia di broker azionari regolamentati che operano in Italia. Anche in questo caso, però, è meglio raccogliere informazioni su diverse fonti.