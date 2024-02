Acquista una casa a un mini prezzo, i prefabbricati: piccoli gioielli subito pronti

Comprare casa è il sogno di tutti gli italiani ma i prezzi elevati non permettono di soddisfare questo desiderio, la soluzione è semplice

Avere un tetto sulla testa è la prima preoccupazione di ogni italiano, una sicurezza che fa vivere più sereni. Il nido dove crescere una famiglia con la certezza di non dover fare ulteriori traslochi sostenendo costi e fatica. Senza considerare la grande difficoltà di trovare locazioni disponibili a lungo termine. Comprare casa sembra l’opzione migliore ma i prezzi degli immobili non sempre lo consentono.

In realtà c’è un sistema per ottenere una casa senza spendere una fortuna. Basta una piccola somma risparmiata per acquistare un’abitazione scegliendola tra le tante tipologie disponibili. Ma anche un piccolo mutuo può essere sufficiente per realizzare il sogno di una vita e avere un luogo dove abitare da soli o con tutta la famiglia. Se scegli questo metodo lo puoi fare anche tu.

Una casa tutta tua a un mini prezzo: solo così puoi riuscirci

Per acquistare una casa a un costo molto più basso di quello normalmente presente sul mercato, bisogna rivolgersi a un settore particolare. Stiamo parlando delle case prefabbricate, una tipologia di abitazioni che stanno sempre più prendendo piede per la grande scelta di estetica e struttura. Oggi le aziende produttrici sono molto più attente a ogni dettaglio, e riescono a creare abitazioni belle ma anche solide dove poter vivere la vita di ogni giorno. Non sono più i prefabbricati di un tempo che davano l’idea di instabilità e scomodità, ora sono vere e proprie case.

Il design di queste abitazioni è curato nel dettaglio e niente è lasciato al caso. Ma il costo è davvero minimo, perché? Il fatto è che la costruzione di una casa in loco richiede maggiore tempo, costi e impegno. Mentre se si realizzano le diverse parti in fabbrica, si deve solo assemblare l’edificio sul terreno adibito a questo scopo. In questo modo di ha la possibilità di risparmiare ma anche di creare case con forme particolari e caratteristiche adeguate alle esigenze di ognuno.

Il tempo di costruzione di un prefabbricato è minore, basta assemblare le diverse parti e procedere con le finiture. Quindi il risparmio è notevole senza mai tralasciare le attuali normative di classe energetica e abitabilità. Ad esempio, una abitazione di 50 mq nuova, con finiture pregiate e fornita di tutti gli impianti necessari, può costare fino a 100 mila euro. Molto meno del costo di una casa costruita in modo classico e con le stesse caratteristiche.

Se poi si sceglie una mini casa efficiente per la distribuzione ottimale dello spazio e con tutti i comfort necessari, si può spendere anche solo 50 mila euro. Un modo poco oneroso che può concedere a tutti il lusso di avere la propria abitazione senza più pagare affitto o rischiare di avere lo sfratto. Se stai pensando anche tu di acquistarne una non ti resta che trovare un terreno su cui posizionarla e scegliere il tuo modello preferito.