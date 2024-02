Vuoi scoprire dove si trova una persona? Con Whatsapp puoi farlo in un attimo

Con un piccolo e semplice escamotage si può scoprire dove si trovano i propri interlocutori su Whatsapp. Attenzione alla privacy però

L’utilizzo di Whatsapp è ormai costante e quotidiano. Di fatto non c’è un giorno in cui non lo utilizziamo. Che sia per motivi di svago o per motivi lavorativi è costantemente al centro dei nostri pensieri. Grazie all’applicazione di messaggistica istantanea possiamo mandare messaggi, inviare foto e contenuti multimediali e anche mandare la posizione in tempo reale.

Se però i nostri interlocutori non ci vogliono inviare la loro posizione come possiamo scoprirla? Teoricamente non è possibile anche perché questo genere di azioni vanno a violare la privacy altrui. Teoricamente un modo però c’è anche se anche in questo caso non è del tutto lecito. Anzi dir la verità nemmeno un po’.

Whatsapp: come localizzare le persone in tempo reale

Il primo passaggio tassativo è aggiungere la persona che vogliamo localizzare su una specifica applicazione ovvero Iplogger che come si evince dal nome rivela il codice ip del contatto che si desidera “scovare”. Dunque non si può fare direttamente da Whatsapp, ma c’è chiaramente bisogno di un supporto esterno.

A questo punto il sistema genera un link che tramite appunto l’applicazione con la cornetta biancoverde dobbiamo necessariamente girare alla persone della quale vogliamo conoscere la precisa posizione in quel momento. È necessario che ci clicchi sopra, ma ovviamente non deve sapere di cosa si tratta. Tutta una questione di fiducia insomma.

Qualora dovesse “acconsentire” sarà possibile sapere immediatamente dove si trova e magari perché no raggiungerla. Al contempo però ci sono dei rischi da tenere in considerazione prima di cimentarsi in questa attività che in apparenza può sembrare piuttosto divertente ed adrenalinica.

Infatti si va a violare gravemente la privacy delle persone che potrebbero non prenderla bene (giustamente) una volta scoperto il tutto. La tematica è piuttosto delicata quindi se proprio ci si vuole “divertire” con questa applicazione meglio farlo in famiglia o tra amici stretti semplicemente per gioco.

Meglio evitare di mandare il link sopracitato a persone con cui si ha meno confidenza come colleghi di lavoro o conoscenti. Potrebbe davvero essere un’arma che si può ritorcere contro. In questi casi se proprio è necessario sapere la posizione altrui è bene chiedere l’invio al diretto interessato tramite la funzione a disposizione su Whataspp. In quel caso non si corrono rischi e si può localizzare la persona ricercata.