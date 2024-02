Latte parzialmente scremato, secondo altro consumo questo è il miglior marchio in commercio

Il latte parzialmente scremato è un alimento molto consumato, per questo, recentemente Altroconsumo ha condotto un test per scoprire quale sia il migliore marchio in commercio.

Il latte, oltre che essere molto apprezzato, è fondamentale nell’alimentazione dell’uomo, in quanto ricco di vitamine e di Sali minerali preziosi per l’organismo. Insomma, è un alimento buono e completo. Salvo particolari intolleranze, questo alimento fa bene proprio a tutti, sin dall’infanzia. Non a caso è il primo alimento assunto dai neonati.

I benefici del latte riconosciuti dalla comunità scientifica sono molteplici. Oltre a rafforzare le ossa, bere latte contribuisce a ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e aiuta a tenere sotto controllo la glicemia.

Dunque, che si tratti di latte intero, UHT, parzialmente scremato o microfiltrato non fa alcuna differenza: il latte fa bene ed è un alimento di largo consumo, per questo motivo, Altroconsumo ha condotto un’indagine per individuare le migliori marche di latte. In questo caso, l’associazione per i consumatori ha focalizzato la sua attenzione sul latte UHT parzialmente scremato, stilando una classifica delle migliori marche per qualità e prezzo disponibili tra gli scaffali dei supermercati.

Latte UHT parzialmente scremato: le migliore marche in commercio

Per stilare l’ultima classifica, gli esperti di Altroconsumo hanno esaminato 15 campioni di latte parzialmente scremato a lunga conservazione. Oltre a valutarne la qualità, sono stati dei punteggi all’etichetta all’impatto ambientale dell’imballaggio.

La buona notizia è che tutti i prodotti sottoposti al test, seppur con differenze, si sono attestati su livelli di qualità ottima o buona. Ma il migliore del test, secondo Altroconsumo è stato il latte CONAD BUONO DAL GUSTO LEGGERO. Alle sue spalle, ad occupare il secondo gradino del podio LATTERIA LIDL. Altri marchi come MILA, MALGA PARADISO MD e SELEX si sono rivelati di qualità eccellente, mentre, il latte a marchio GRANAROLO, STERILGARDA, COOP e PARMALAT, si è rilevato di qualità buona.

Un test che rivela come il latte a lunga conservazione che troviamo tra gli scaffali dei nostri supermercati, è piuttosto omogeneo. Sono davvero poco rilevanti le differenze riscontrate tra i diversi marchi. Molto bene la mancata presenza di sostanze indesiderate o allungamenti con acqua. Non è stato rilevato latte in polvere e sono stati riscontrati livelli molto bassi di aflatossina M1.