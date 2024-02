Il cellulare si surriscalda facilmente? Ecco le soluzioni da attuare all’istante

Il surriscaldamento del cellulare è un qualcosa di abbastanza comune al giorno d’oggi e sapere come sopperire a questa condizione può fare la differenza

Il cellulare è diventato ormai una parte aggiuntiva del nostro corpo. Viviamo in simbiosi con lui e raramente ce ne priviamo. Grazie ai moderni smartphone possiamo fare praticamente di tutto, ma chiaramente questi arnesi se stimolati eccessivamente possono avere delle reazioni più che fisiologiche.

Una su tutte e il surriscaldamento. Quando ciò avviene bisogna stare attenti ed evitare che il dispositivo sia ulteriormente esposto a fonti di calore. Inoltre sarebbe opportuno alcune soluzioni specifiche che possono contribuire ad evitare danni seri e anche a riportare il telefono a delle temperature ottimali.

Tutti gli accorgimenti da prendere appena si surriscalda il cellulare

La prima cosa da fare è rimuovere la cover e gli accessori esterni in questo si fa si che il calore possa disperdersi velocemente. Una volta che il telefono si raffredda la si può rimettere tranquillamente. Contestualmente vanno chiuse tutte le funzioni e applicazioni aperte. Queste infatti possono generare uno sforzo eccessivo con conseguente surriscaldamento istantaneo.

Se nonostante ciò non si riesce ancora a venire a capo può essere opportuno privarsi momentaneamente anche della connessione dati, della geolocalizzazione e il bluetooth. Stesso dicasi dello schermo. Metterlo un attimo in stand-by può alleggerire il dispositivo e “farlo respirare un pochetto”.

Spesso a portare il telefono al surriscaldamento è il momento del caricamento. Se ciò si dovesse verificare sarebbe bene rimuoverlo dalla presa e rimetterlo in carica solo quando si sarà completamente raffreddato. Chiaramente se ciò avviene con una certa frequenza o c’è qualcosa che non va o semplicemente lo state usando troppo in un momento in cui lo smartphone è già abbastanza stimolato.

Attenzione alla temperatura esterna. Quando fa troppo caldo sarebbe bene mettere il proprio cellulare al riparo. Seppur possa sembrare incredibile anche loro risentono del clima esterno. Soprattutto in estate sarebbe meglio utilizzarlo solo all’ombra evitando così che possa andare surriscaldarsi.

La luce del sole può essere deleteria. Al tempo stesso anche le basse temperature possono portare a dei problemi. D’altronde anche il freddo è dannoso per il telefono, quindi è sempre meglio trovare un sano equilibrio quando si usa il proprio dispositivo mobile. Molto utile in questi frangenti è anche la modalità di risparmio batteria o basse prestazioni che aiuta l’apparecchio a sforzarsi di meno e restare su un livello più accettabile.