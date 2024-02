Cos’è il Batch Cooking? | La nuova tecnica organizzativa che sta spopolando nel mondo

Rivoluzione culinaria: ecco come il Batch Cooking sta cambiando il modo di preparare i pasti… portando anche a risparmiare.

Nell’era moderna, caratterizzata da un ritmo frenetico e un’incessante corsa contro il tempo, la cucina quotidiana può sembrare un’impresa titanica.

Tra le richieste del lavoro, gli obblighi familiari e le innumerevoli distrazioni della vita quotidiana, spesso il pensiero di preparare un pasto nutriente dopo una giornata estenuante sembra una montagna insormontabile da scalare.

Tuttavia, c’è una soluzione che sta guadagnando sempre più popolarità e potrebbe rivoluzionare radicalmente il modo in cui affrontiamo la preparazione dei pasti: il Batch Cooking.

Di cosa si tratta? Ve lo spieghiamo in questo articolo: ecco tutti i vantaggi di questa tecnica organizzativa.

Cos’è il Batch Cooking e come funziona

Il Batch Cooking è una metodologia che prevede di dedicare una giornata della settimana alla preparazione anticipata di grandi quantità di cibo, suddividendolo poi in porzioni più piccole e conservandolo per l’utilizzo futuro. In pratica, il Batch Cooking consente di cucinare in anticipo, risparmiando tempo e sforzi nei giorni successivi. Questa pratica si basa su un concetto fondamentale: organizzare i pasti in modo tematico, cucinando una sola volta alla settimana e preparando tutto ciò di cui si ha bisogno per i giorni a venire. Questo approccio offre una serie di vantaggi considerevoli:

Risparmio di tempo : Liberarsi dalla schiavitù dei fornelli ogni sera, dedicando solo alcune ore a preparare tutto ciò di cui si ha bisogno per la settimana.

: Liberarsi dalla schiavitù dei fornelli ogni sera, dedicando a preparare tutto ciò di cui si ha bisogno per la settimana. Risparmio di denaro : Facendo acquisti in modo strategico e sfruttando al massimo gli ingredienti, si riduce notevolmente la spesa settimanale per il cibo.

: Facendo acquisti in modo strategico e sfruttando al massimo gli ingredienti, si riduce notevolmente la per il cibo. Alimentazione sana e bilanciata : Preparando il cibo in anticipo, si ha il controllo completo sugli ingredienti e sulle porzioni , garantendo pasti equilibrati e nutrienti.

: Preparando il cibo in anticipo, si ha il controllo completo , garantendo pasti equilibrati e nutrienti. Minori sprechi alimentari: Grazie alla pianificazione accurata, è possibile ridurre gli sprechi alimentari.

Attenzione alla conservazione degli alimenti

Una volta determinato il numero di porzioni di primi, secondi e verdure necessarie per la settimana, si può iniziare a preparare una serie di pietanze di base, come cereali, legumi, verdure, hummus di legumi, polpette e burger, salse e sughi. Queste preparazioni possono essere conservate in frigorifero o freezer e utilizzate come base per creare una varietà di piatti durante la settimana.

Anche se il Batch Cooking può sembrare un’impegnativa sfida iniziale, una volta preso il ritmo, richiede meno tempo di quanto si possa immaginare. Inoltre, i benefici in termini di risparmio di tempo, denaro e salute rendono questa pratica estremamente gratificante e soddisfacente. L’unico aspetto negativo del Batch Cooking riguarda la gestione degli alimenti e la consapevolezza riguardante la possibilità che perdurino per un’intera settimana, ma con un po’ di ricerca e pazienza sarete in grado di ridurre i tempi da dedicare a spesa e preparazione dei pasti in un batter d’occhio.