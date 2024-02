Tumore al colon, i sintomi iniziali da non trascurare: riconoscerli può salvarti la vita

Sono diversi i campanelli d’allarme che possono aiutare ad identificare precocemente l tumore al colon – retto. Ecco quali sono i segnali da non trascurare.

Il cancro al colon è una neoplasia che colpisce gli ultimi tratti dell’intestino. Questo tipo di tumore rappresenta il 10 per cento di tutti i tumori diagnosticati nel mondo, è il secondo più frequente tra i maschi, dopo il tumore della prostata, e tra le femmine dopo quello della mammella.

Di norma, il tumore al colon retto colpisce con l’avanzare dell’età, il rischio aumenterebbe dopo i 50 anni, ma non è escluso che possa riguarda anche persone più giovani. Anche tra gli over 50, infatti, il numero dei casi sarebbe in aumento.

Le cause possono essere diverse, tra cui principalmente la predisposizione genetica, ma può contrarre il cancro al colon anche chi segue una dieta eccessivamente ricca di carni ultralavorate, chi è affetto da obesità, i fumatori e chi abusa di bevande alcoliche. Questo tumore può avere una crescita lenta e, spesso, ci vuole del tempo prima che appaiano i primi sintomi, per questo, gli esperti consigliano la prevenzione e lo screening con cadenza periodica. Ad ogni modo, non andrebbero sottovalutati alcuni segnali importanti.

Tumore al colon retto: i sintomi da non sottovalutare

Sebbene, l’incidenza dei tumori al colon e la mortalità sia nettamente diminuita grazie ai programmi di screening, resta il secondo nel mondo. Secondo alla prostata nei maschi e al tumore alla mammella per le donne. Per questa ragione, è importante non sottovalutare i sintomi iniziali della malattia per avere una diagnosi precoce.

I campanelli d’allarme che devono indurre a rivolgersi al medico specialista sono diversi. Innanzitutto, potrebbe essere notata la perdita di sangue sulla carta igienica dopo l’evacuazione. Non va sottovalutata, poi, la presenza di diarrea o di stipsi, protratta nel tempo o ancora delle modifiche nella consistenza e nella forma delle feci. In caso di tumore al colon nella fase iniziale, potrebbero essere accusati anche forti dolori addominali o potrebbe essere riscontrata un’anemia da carenza di ferro.

In presenza di uno o più di questi disturbi, andrebbe contattato velocemente il proprio medico curante che saprà consigliare la strada da percorrere e i primi esami a cui sottoporsi. Il trattamento e le possibilità di guarigione dipende dallo stadio in cui si trova il tumore, per cui, meglio intervenire già ai primi segnali.