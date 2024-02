Le App che ti rubano i dati: disinstallale subito dal tuo smartphone

Forse non lo sai ma esistono App che contengono un virus che ti ruba i dati e le credenziali se ce l’hai toglile subito dal tuo telefono

Il furto delle credenziali è un problema che si verifica sempre più spesso. Un evento molto pericoloso in quanto i cyber criminali con i tuoi dati possono rubarti l’identità per compiere atti illeciti online ma anche arrivare a svuotarti il conto. Questa pratica è più comune di quanto credi ed è molto facile cascarci scaricando App che sembrano innocue ma che non lo sono per niente.

Conoscere i nomi di tutte le App truffaldine è necessario per evitare che avvenga un furto di dati a cui hai dato accesso inconsapevolmente. In questo articolo trovi l’elenco delle applicazioni smartphone che sono a rischio di furto credenziali. Controlla subito se ce l’hai e salva l’articolo per consultare la lista prima di installare qualsiasi App sul tuo smartphone.

Le App da non installare sul telefono: pericolo virus

Spesso si scaricano quantità di applicazioni per dispositivi mobili senza preoccuparsi delle conseguenze. Mossa sbagliata, i cyber criminali sono sempre in azione e sono in grado di inserire nella app il VajraSpy, ovvero il virus che consente di inviare direttamente ai truffatori i tuoi dati e le credenziali. Solitamente sono applicazioni di messaggistica ma, tra quelle indicate, ce n’è una che si occupa di informazione fornendo notizie attuali. Ma come funziona e quali sono quelle da eliminare subito?

Chi si occupa di Cyber Security ha lanciato l’allarme su 12 app che contengono virus ruba dati. Gli esperti che hanno rilevato questo pericolo fanno parte dell’azienda Eset che produce antivirus. Le applicazioni segnalate contengono VajraSpy e sono altamente pericolose per gli utenti ignari che le installano sul proprio smartphone. Tra quelle indicate ce ne sono anche cinque che si trovano su Play Store e approfittano della fiducia delle persone per il sito. Inoltre sono facili tra reperire e installare sul telefono, quindi il pericolo è ancora più evidente.

Le App segnalate sono scaricate continuamente, sono milioni i download che avvengono da utenti che non conoscono il rischio che stanno correndo. La raccomandazione è quella di leggere tutte le recensioni rilasciate dagli utenti. Solitamente si può notare che molti scrivono che si tratta di un’App dannosa e truffaldina.

Ma vediamo quali sono le App indicate come dannose dagli esperti:

Privee Talk applicazione per messaggiare Chit Chat si scarica da Play Store Hello Chat app di comunicazione Nidus app appuntamenti medici MeetMe si trova su Play Store Tik Talk per inviare messaggi Wave Chat si scarica da Play Store Lets Chat scaricabile da Play store Quick Chat su Play Store Yohoo Talk app di messaggistica Glow Chat app di messaggi Rafagat News app di notizie

Verifica sul tuo smartphone e se hai una di queste app, procedi subito a disinstallare e fare una pulizia completa del tuo dispositivo mobile.