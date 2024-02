Olio di oliva, ecco perché dovresti prenderne un cucchiaino ogni mattino: i benefici sono incredibili

Secondo gli esperti, avere l’abitudine di bere un cucchiaino di olio ogni mattino a stomaco vuoto è un vero e proprio toccasana per la salute.

E’ noto a tutti che per godere di buona salute è fondamentale avere un occhio di riguardo per l’alimentazione. Seguire una dieta ricca di cibi con proprietà benefiche per la nostra salute è, senza dubbio, una mossa intelligente.

Che frutta e verdura siano salutari è noto a tutti, ma ci sono tanti altri alimenti utili al nostro corpo che spesso dimentichiamo di elencare. Tra questi, l’olio d’oliva. A confermarlo diverse ricerche scientifiche che hanno dimostrato che l’olio di oliva è un toccasana per la pressione sanguigna. Ma non solo, infatti, questo alimento è utile anche a molti altri aspetti relativi al nostro benessere fisico.

Ecco perché, gli esperti sostengono che avere l’abitudine di prendere un cucchiaino di olio d’oliva ogni mattina offre la possibilità di godere di una lunga serie di benefici.

Bere un cucchiaio di olio di oliva la mattina fa bene: ecco perché

Grazie alle sue numerose proprietà, l’olio di oliva rappresenta un alimento fondamentale per la salute dell’uomo. Diverse ricerche hanno dimostrato che l’olio d’oliva è un valido alleato nel tenere sotto controllo la pressione sanguigna. In particolare, uno studio pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology, ha dimostrato che bere 2 cucchiai di olio di oliva (pari a 7gr) ogni mattina a stomaco vuoto, contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, polmonari e neurodegenerative. Ma i benefici che questo alimento offre al nostro organismo non finiscono qui.

Infatti, l’olio di oliva aiuta a combattere il diabete, tiene sotto controllo il colesterolo, rinforza le ossa e il sistema immunitario. Favorisce, inoltre, la digestione e, se assunto nelle giuste quantità, aiuta a stare in forma. L’olio di oliva è anche una fonte ricchissima di vitamina E, potente antiossidante che protegge le membrane cellulari dai processi di invecchiamento. Non vanno, poi, sottovalutate le proprietà cosmetiche di questo straordinario alimento. Per chi non lo sapesse, infatti, l’olio di oliva ha incredibili proprietà anti crespo sui capelli e dona morbidezza alla pelle.

Insomma, assumere l’olio di oliva al mattino a stomaco vuoto può essere davvero una buona abitudine da provare. Basta assumerlo appena svegli e attendere mezz’ora prima di fare colazione. I risultati benefici sulla salute si otterranno nel tempo.