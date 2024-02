Questo elettrodomestico ti sta rovinando la vita: lo tieni sempre spento e ti fa pagare un botto di bolletta | Dramma in casa

Se le bollette sono sempre più alte e non riesci a capire il perché, te lo spieghiamo noi: la soluzione è più semplice del previsto.

L’aumento vertiginoso delle spese per il consumo energetico ha messo molte famiglie italiane sotto pressione finanziaria, soprattutto negli ultimi mesi.

Con i costi delle forniture che sembrano salire senza controllo, il bisogno di risparmiare è diventato imperativo.

Le famiglie si trovano costantemente alla ricerca di modi per tagliare le spese e mantenere nel portafogli qualche euro in più per far fronte alle necessità quotidiane dei propri cari.

Per questo motivo è bene essere consapevoli di quali siano gli elettrodomestici che ci mettono più a rischio in ambito di “consumi passivi”: ecco alcuni esempi.

Basta guardarsi attorno per capire come consumi

In vista dell’arrivo del mercato libero, molti hanno passato ore a cercare il fornitore energetico più conveniente, ma le offerte fluttuanti e le incertezze legate ai contratti possono rendere questa ricerca un’impresa ardua. Tuttavia, anche dopo aver trovato un accordo vantaggioso, ci sono altri modi per ridurre ulteriormente i costi energetici. Una pratica spesso trascurata è quella di identificare e gestire gli elettrodomestici che consumano energia anche quando non sono in uso: questi dispositivi, lasciati in modalità standby, possono contribuire in modo significativo alle bollette energetiche mensili. Gli esperti stimano che questo spreco energetico possa aggiungere fino a settanta euro all’anno alle spese familiari.

Alcuni esempi comuni di apparecchi che continuano a consumare energia anche quando non sono in uso includono computer, console per videogiochi, forni a microonde, caricabatterie di telefoni cellulari, telefoni cordless e apparecchiature audio/video. Anche se il consumo energetico di ciascun dispositivo in modalità standby può sembrare trascurabile, il loro impatto cumulativo può essere significativo.

Stacca la spina e guarda le bollette crollare

Per ridurre efficacemente questo spreco energetico, è importante adottare alcune pratiche quotidiane. Ad esempio, scollegare gli elettrodomestici dalla presa quando non sono in uso può interrompere completamente il flusso di energia elettrica. Inoltre, è consigliabile spegnere completamente i dispositivi anziché lasciarli in modalità standby quando non sono necessari. Sebbene possa sembrare un’azione minima, il semplice atto di eliminare la luce rossa dello standby può fare una grande differenza nelle bollette energetiche mensili. Questi piccoli gesti possono aiutare le famiglie a risparmiare denaro e a ridurre il loro impatto ambientale, contribuendo così alla sostenibilità a lungo termine.

Le spese energetiche continuano a salire, ed è importante per le famiglie adottare strategie di risparmio energetico efficaci. Identificare e gestire gli elettrodomestici che consumano energia in modo inefficace è un passo importante verso questo obiettivo. Con semplici azioni quotidiane, è possibile ridurre significativamente le bollette energetiche e promuovere uno stile di vita più sostenibile.