Bastano 2 cucchiaini di questa sostanza nella lavatrice e il tuo bucato profuma come non mai | Bastano 50 centesimi

Il profumo del bucato pulito è ancora più buono se si inserisce nella lavatrice questa incredibile sostanza provaci subito

Abiti puliti e profumati, quale migliore biglietto da visita da mostrare a chiunque incontriamo durante la giornata? Ma anche se non vediamo nessuno è piacevole indossare vestiti che emanano una profumazione delicata e piacevole. Il detersivo e l’ammorbidente non sempre sortiscono l’effetto voluto ma c’è un trucco naturale ed economico per riuscirci, lo conosci?

Molto probabilmente no, solo pochissime persone lo sanno. Si tratta di un metodo davvero semplice ma anche molto efficace. Se utilizzato a ogni lavaggio è possibile avere sempre capi di abbigliamento profumatissimi ma soprattutto, che diffondono un aroma delicato e naturale anche negli armadi e nei cassetti. Il costo è irrisorio, pochi centesimi bastano per avere un risultato eccezionale.

Ma non è tutto infatti se si aggiungono poche gocce di questo prodotto direttamente nel cestello prima di ogni lavaggio, si può profumare tutta la casa. Come? Basta lavare coperture di cuscini e divani, tende, tovaglie e plaid utilizzando due cucchiaini del prodotto naturale a cui ci riferiamo in questo articolo. Tutta la casa sarà invasa da un piacevole profumo rilassante che sorprenderà i tuoi ospiti.

Profumo di fiori nel tuo bucato, il trucco ecosostenibile che salvaguarda l’ambiente

Il lavaggio dei capi di abbigliamento della famiglia, della biancheria e dei vari tessuti presenti in casa, occupa una buona parte del tempo delle persone. Ma non si tratta di una semplice e comune mansione di casa, oltre a rendere puliti i tessuti, il lavaggio in lavatrice consente di renderli profumati. Spesso, però, i prodotti in commercio non soddisfano le aspettative, costano molto e sono chimici quindi inquinanti. Come fare allora a ottenere un bucato profumato in modo naturale senza spendere un patrimonio? Il trucco c’è e si sente grazie all’aroma fiorito che si diffonde nell’aria quando lo usi.

Ma non è tutto qui, questo metodo permette anche di risparmiare sui costi in quanto bastano poche gocce per ottenere un risultato più che soddisfacente e duraturo nel tempo. La cifra massima che spenderai per profumare il tuo bucato è 50 centesimi, non ci credi? È proprio così grazie all’utilizzo degli oli essenziali naturali utilizzati da soli o combinando le diverse profumazioni.

Gli oli essenziali per la profumazione del bucato

L’estratto delle piante profumate offrono molti vantaggi. Gli oli essenziali naturali aggiunti nel cestello della lavatrice con il bucato da lavare, profumano le fibre penetrando in profondità, in questo modo la fragranza di fiori resta a lungo sui capi lavati e asciugati. La profumazione la scegli tra quelle che preferisci come, ad esempio, olio essenziale di Lavanda oppure di Tea Tree. Quest’ultimo puoi anche combinarlo con il bicarbonato di sodio per ottenere un’azione antibatterica oltre alla profumazione delicata.

Questo abbinamento consente di non utilizzare il detersivo nella lavatrice. Una scelta che si può fare per il lavaggio di abiti che non sono realmente sporchi ma necessitano di un risciacquo e igienizzazione leggera ma efficace. Per utilizzare questo trucco e risparmiare ottenendo un bucato pulito e profumato, inserisci due cucchiai di bicarbonato al posto del detersivo e aggiungi qualche goccia di olio essenziale. Avvia il lavaggio e goditi la fragranza che si sprigiona dai capi lavati.