Zia Francesca pulisce il vetro dei balconi e le ho rubato il segreto: in 4 passaggi e 5 minuti la sua casa splende

Pulire i vetri di finestre e balconi e ottenere un risultato impeccabile non è affatto semplice, ma esistono dei segreti per avere una pulizia che farà invidia a tutti.

Lavare i vetri di finestre e balconi, senza che si formino gli odiosi aloni può essere una vera e propria impresa. Del resto, anche impronte, polvere e agenti atmosferici possono essere un grosso ostacolo ad una pulizia perfetta, da fare invidia a tutti.

Per fortuna, esistono dei segreti che solo in pochi conoscono, ma che possono contribuire efficacemente a raggiungere il risultato desiderato.

Innanzitutto, è importante non sottovalutare l’attrezzatura giusta e i passaggi da seguire. Questo è il primo passo per avere vetri splendenti, in poco tempo e con il minimo sforzo.

Come pulire i vetri di finestre e balconi in modo semplice e veloce

Tra le attività più faticose delle pulizie di primavere c’è, senza dubbio, la pulizia dei vetri di finestre e balconi. In più, è una delle faccende più odiate considerato che spesso risulta davvero difficile liberarsi dai fastidiosi aloni. Per fortuna, esistono dei segreti per rendere splendenti i vetri di casa in modo semplice e veloce.

Il prima passo è dotarsi della giusta attrezzatura. Quello che occorre per pulire a fondo i vetri è un panno e dei tovaglioli di carta. Inoltre, è necessario avere a disposizione acqua e alcol e dell’aceto per la lucidatura finale. Il passo successivo è tenere bene a mente i passaggi da seguire con ordine.

Pulizia vetri di finestre e balconi: i passaggi da seguire

Per una perfetta pulizia dei vetri di finestre e balconi il segreto è seguire correttamente i passaggi fondamentali. Innanzitutto, va bagnato il vetro con acqua e poi pulirlo con un panno umido. Successivamente, va usato l’alcool e ripassare il panno umido. Per lucidare, poi, bisogna mettere l’aceto sui vetri, usando lo stesso panno. Infine, per togliere gli odori forti di aceto e alcol è necessario mettere dell’acqua sul vetro e asciugare con tovaglioli di carta.

Per essere certi di ottenere il risultato desiderato ed eliminare i fastidiosi aloni, però, è importante non sottovalutare il movimento e la direzione del panno. Infatti, solo muovendo il panno e il tovagliolo di carta sempre nella stessa direzione si otterranno dei vetri perfettamente puliti, senza neanche un alone.