Ti costa 0, è 100% naturale ed è fantastico anche contro gli insetti: fai il tuo sgrassatore in casa | Bastano 3 minuti e 35 secondi

Con pochi semplici ingredienti si può creare uno sgrassatore naturale che al tempo stesso può essere anche un ottimo repellente per gli insetti

La primavera si sta avvicinando a piccoli passi, il che di base è sicuramente una buona notizia. L’arrivo dei primi caldi però lascia in dote anche qualche aspetto non del tutto positivo che è sempre bene analizzare. Infatti in questa fase tornano a far capolino gli insetti, che a chi più a chi meno non stanno propriamente simpatici.

Per questo è necessario farsi trovare pronti e fare le pulizie in maniera ancora più approfondita. Le belle giornate potranno infatti essere d’aiuto per ripulire gli spazi esterni che solitamente durante la fase fredda vengono lasciati un po’ da parte. Ed è proprio lì che spesso si annidano questi esserini dalle sembianze poco carine.

Chiaramente si può approfittare dell’occasione per fare una bella ripulita generale e scovare quegli strati di polvere che si posano negli angoli più impensabili della propria abitazione. Un lavoro che va compiuto con l’ausilio dei prodotti necessari. Alle volte però possono risultare non propriamente economici.

Ed è qui che può tornare molto utile un bel metodo fai da te di gran lunga meno dispendioso in termini di denaro. Inoltre può garantire una doppia azione sia come sgrassatore sia come repellente nei confronti degli insetti. Una doppia resa che non può essere assolutamente lasciata al caso.

Tutti i prodotti necessari per poter dare vita al nostro sgrassatore naturale

L’altro aspetto importante è che si tratta di un prodotto totalmente naturale e che può essere formato dal mix di questi tre ingredienti:

argilla verde in polvere,

bicarbonato di sodio,

olio essenziale di citronella.

I primi due hanno proprietà smacchianti e igienizzanti mentre l’ultimo è fondamentale come antidoto nei confronti degli insetti. Molto importante è anche la modalità d’uso e tal proposito, ecco quali sono le indicazioni da seguire in merito alle dosi. Basta mescolare 4 cucchiaini di argilla verde, 2 cucchiaini di bicarbonato e 30 gocce di olio essenziale di citronella.

I suggerimenti pratici per rendere più efficace la pulizia

Per quanto concerne il corretto utilizzo del prodotto fai dai te, il primo passo è riempire un secchio d’acqua e munirsi di un panno per asciugare e una pezza in microfibra. Inoltre è indispensabile tenere sempre a portata di mano l’argilla. A quel punto si può iniziare a trattare la superficie desiderata e al contempo asciugarla.

L’ideale è iniziare dall’alto per poi scendere verso il basso e procedere a piccoli pezzi bagnando e asciugando. Sciacquare di frequente la pezza è un altro buon viatico così come prelevare periodicamente un po’ del miscuglio pulente creato per l’occasione. Se l’acqua nel secchio inizia a sporcarsi non resta che cambiarla.