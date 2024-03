Hai una coppia di pneumatici usati in garage? Non gettarle assolutamente: hai una fortuna in casa | Guadagno immenso

Le vecchie gomme dell’auto possono essere una vera e propria fortuna lasciata in un angolo del garage. Ecco come possono farti guadagnare un mucchio di soldi.

Quando arriva il momento di dover cambiare i vecchi pneumatici nasce il problema dello smaltimento e, spesso, finiscono in un angolo del garage. Del resto, smaltirli non è affatto un’operazione facile, infatti, bisogna farlo attraverso il gommista ed ha anche un costo non da poco.

Eppure, il materiale delle gomme auto è davvero molto prezioso e adattabile ad un riciclo creativo. In tanti ignorano che la forma degli pneumatici è davvero perfetta per creare oggetti originali, che rivenduti possono far guadagnare un bel gruzzoletto.

Insomma, riuscire a riciclare qualche vecchia gomma dell’auto, oltre che all’ambiente, può essere un toccasana per il nostro portafogli. Vediamo allora, cosa si può fare con gli pneumatici usati in garage.

Vecchie gomme auto: perché non vanno assolutamente gettate

Quando gli pneumatici mostrano segni di usura è necessario sostituirli per garantire un buon rendimento del proprio veicolo oltre che assicurarsi una certa sicurezza. Ma cosa fare delle vecchie gomme auto? Smaltirli, oltre che costosa, non è affatto un’operazione facile, normalmente, le gomme non più utilizzabili vengono trattenute dal meccanico o dal gommista che provvedono a contattare i centri di trattamento PFU (Pneumatici Fuori Uso) più vicini. Così che, spesso, finiscono in un angolo del garage!

Eppure, le vecchie gomme dell’auto possono essere utilizzate come ottimo punto di partenza per realizzare dei bellissimi oggetti per la casa e per il giardino.

Come riciclare i vecchi pneumatici

Come abbiamo anticipato, le vecchie gomme dell’auto possono essere utilizzate per creare degli originali oggetti per la casa e per il giardino. Tutto quello che serve è una buona manualità, pazienza e tanta fantasia. Ad esempio, da un semplice pneumatico può essere creato un comodo pouf, ma anche divani e tavolini. O perché no, una vecchia gomma auto può essere trasformata in un’originale fioriera a sospensione o anche in un’altalena colorata per i più piccoli.

Un vecchio pneumatico può diventare una comoda cuccia per il nostro amico a quattro zampe o una coloratissima pattumiera. I vecchi copertoni possono diventare anche semplici decorazioni per il giordino o per la cameretta dei bambini. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti, basta solo un po’ di fantasia! In più, prendendoci la mano, potrebbe diventare un’ottima opportunità di guadagno extra!