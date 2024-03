Rinnovo patente over 65, senza questo documento firmato non puoi più metterti alla guida | Stangata definitiva per gli italiani

Rinnovare la patente di guida dopo i 65 anni richiede di avere alcuni requisiti essenziali oltre a questo documento fondamentale

Non potrai riprendere a guidare se non superi le visite e l’iter burocratico necessario per dimostrare di essere ancora abile alla guida. Portare un veicolo su strada è un impegno a cui bisogna far fronte con estrema responsabilità. Basta una distrazione, un malore o un comportamento superficiale e scorretto per causare incidenti pericolosi per se stessi e per gli altri.

Per questa ragione con l’avanzare dell’età le verifiche di salute, vista e prontezza di riflessi sono ancora più importanti. Ma non sono sufficienti a garantire il rinnovo della patente in quanto è indispensabile anche portare con se uno specifico documento per essere abilitati alla guida di un’auto o di un veicolo da lavoro. Di cosa si tratta e come si può ottenere?

Una certificazione essenziale è quella rilasciata dal medico che effettua la visita completa per valutare l’effettiva capacità e abilità alla guida. Si tratta di una pratica comune che diventa ancora più rilevante dopo i 65 anni. Ma ci sono altri passaggi da eseguire ed è importante conoscerli ed eseguirli per evitare di perdere la possibilità di essere autonomi nel trasporto.

Patente dopo i 65 anni, il documento che non può mancare

Quando si supera una certa età è richiesta una revisione della patente di guida. O meglio, è necessario capire se la persona è ancora abile a portare un mezzo di trasporto senza diventare un pericolo per se stesso, per le persone che incontra e per gli altri veicoli che transitano in strada. Oltre alla visita medica che viene eseguita solitamente presso gli uffici della Scuola guida di riferimento, viene richiesto anche un ulteriore documento senza il quale non si può procedere con la pratica.

Tali procedimenti devono essere ripetuti alla scadenza della patente di guida che può durare dai 10 ai 3 anni a seconda dell’età della persona. Per la precisione, fino all’età di 49 anni, la patente di guida scade ogni 10 anni; dai 50 ai 70 anni il termine per la revisione avviene ogni 5 anni mentre dopo i 70 è prevista un rinnovo ogni 3 anni. Ma non è sufficiente seguire questo scadenziario per ottenere la nuova patente, infatti per gli over 65 è previsto anche un ulteriore documento da presentare per poter ottenere un prolungamento della patente.

Quale patente richiede il documento di abilità

Se è necessario rinnovare la patente D, che serve a guidare tutti i veicoli che comprendono un numero di posti più alto di nove compreso l’autista, viene richiesto il documento chiamato Attestato annuale. Questo viene rilasciato dal medico incaricato dalla Scuola guida che segue le pratiche di rinnovo. Si tratta di un certificato che valuta l’idoneità a portare veicoli per il trasporto di persone.

Tale procedimento deve essere eseguito tutti gli anni fino a che non si compiono 68 anni di età, oltre non è più possibile ottenere la patente D. In questi casi, la patente non viene tolta ma viene declassata come patente C, CE oppure B. In caso di mancata certificazioni si rischia una sanzione se trovati alla guida di mezzi non idonei, oltre che avere la patente sospesa fino a otto mesi.