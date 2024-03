Vacanza low cost per la prossima estate? Con meno di 300 € porti tutta la famiglia in questo paradiso terrestre | Le offerte sono limitate

Di questi tempi pensare di andare in vacanza senza dissanguarsi sembra un’impresa impossibile, invece, sono tante le idee vacanza low cost. Vediamone alcune.

Con la primavera alle porte, arriva il momento di pensare a dove trascorrere le vacanze estive. Di questi tempi, però, trovare un posto per trascorrere le proprie ferie insieme alla famiglia, senza spendere un capitale, sembra un’impresa davvero ardua.

Eppure, le soluzioni ci sono! Certo, pensare di andare a Parigi durante le Olimpiadi potrebbe essere davvero azzardato, ma ci sono mete anche molto allettanti che consentono una vacanza low cost.

In più, potrebbe essere utile tenere ben impresso nella mente il consiglio di un esperto di revenue managemente, che nel corso di un intervento in una puntata di Vic e Mari ha spiegato: “Prima compri, meno paghi. Più sotto data vai, più i prezzi salgono progressivamente, fino ai posti poco prima della partenza, che sono i più cari di tutti”. In altre parole, per puntare a prezzi più bassi bisogna muoversi anche d’anticipo. Allora, andiamo al sodo e vediamo dove è possibile trascorrere le ferie la prossima estate, senza spendere troppo!

Idee vacanze low cost estate 2024

Se stai già fantasticando sulle prossime vacanze e sei alla ricerca di idee per una meta low cost, potrebbe esserti utile dare un’occhiata a queste destinazioni che, oltre ad essere piuttosto convenienti, sono incredibilmente gettonate.

Dal Portogallo all’Indonesia, vediamo dove viaggiare nel 2024, senza spendere un capitale.

Le mete più convenienti dell’estate 2024

Tra i viaggi più economici per l’estate 2024, troviamo il Portogallo. Dalle sp9egge della costa dell’Algarve fino a Porto, è una delle mete low cost più gettonata, anche secondo Lonely Planet. Si raggiunge con voli a bassissimo costo (anche 250 euro a/r) e si gira facilmente in auto. Per chi desidera uscire dal vecchio continente, senza pesare sul portafogli, una buona idea potrebbe essere valutare Nusa Tenggara Orientale, una regione dell’Indonesia. Con le sue spiagge incontaminate e poco frequentate è un vero e proprio angolo di paradiso, davvero molto economico. Chi, invece, quest’estate vuole vivere un’esperienza simile a quella dei Caraibi, senza spendere una fortuna, dovrebbe prendere in considerazione Zanzibar. In particolare, sulle coste a nord e a ovest ci sono sistemazioni sulla spiaggia, adatte ad ogni esigenza e a prezzi piccolissimi.

Anche l’Italia offre mete incantevoli a prezzi convenienti. Tra le mete nostrane low cost consigliamo il borgo di Tirano, la Valle del Chiese, Ortona sulla costa Abruzzese e Trapani in Sicilia.