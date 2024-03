Si accende questa spia del motore? Non portarlo dal meccanico: con questa bottiglietta risparmi almeno 1200€

La macchina ha numerose spie e allarmi per comunicare necessità dell’auto o possibili guasti come la spia del motore

Quando si guida l’auto si possono notare luci che si accendono sul cruscotto con simboli particolari. Magari stai entrando in riserva, la spia rossa ti indica di fare subito benzina. Oppure hai lasciato il freno a mano tirato ed ecco che il relativo simbolo viene retroilluminato per segnalartelo. Sono tante le lucette che si possono accendere all’improvviso mentre stai guidando.

Non trascurarne nemmeno una perché sono tutte importanti ed è necessario verificare quale sia il problema segnalato. Non farlo significa rischiare di creare problemi seri all’auto che potrebbe lasciarti a piedi con conseguenze spiacevoli. Infatti, se si trascurano alcuni segnali si potrebbero verificare danni maggiori di quelli indicati dalla spia, con successivi costi di riparazione molto alti.

La spia potrebbe riferirsi a una mancanza di benzina, di olio, di acqua ma anche segnalare un problema al motore. Alcune luci si illuminano sul cruscotto semplicemente per segnalare che c’è una funzione attiva. Potrebbero essere le frecce oppure gli abbaglianti o le luci di posizione, oppure il freno a mano. Ma c’è una spia a cui bisogna fare molta attenzione, la spia del motore.

Spia del motore, cosa indica e come comportarsi se si accende

Stai viaggiando a bordo della tua auto e, all’improvviso, si accende una luce sul cruscotto. Si tratta di una spia led di colore giallo arancione e su ti essa è raffigurato il simbolo del motore. È una allarme che esiste solo dal 2002 e si può trovare su tutte le auto di recente immatricolazione, se si accende indica sempre qualche problema che deve essere risolto in fretta. La spia del motore può lampeggiare oppure restare accesa fissa, ogni modalità indica una problematica differente.

La spia motore lampeggiante potrebbe indicare un malfunzionamento del propulsore. È necessario, quindi, verificare al più presto la situazione tramite diagnosi computerizzata da eseguire a motore spento da un meccanico esperto. In questo caso è possibile continuare a guidare l’auto se ci si trova per strada, ma attenzione a mantenere una velocità limitata e costante fino ad arrivare in officina.

Nel caso in cui la spia del motore non si spenga nemmeno in seguito alla risoluzione del problema, è necessario che un centro autorizzato spenga gli indicatori tramite computer collegato all’auto. Se questo non è possibile perché il centro è lontano oppure per costi eccessivi dell’operazione, esiste un metodo fai da te infallibile. Ecco qual è.

Spia del motore, come spegnerla senza officina

Può capitare che la spia motore non sia veramente un segnale di pericolo immediato e non è necessario, quindi, bloccare l’auto. Solitamente si tratta di un segnale di un cattivo funzionamento della valvola EGR che segnala le emissioni nell’ambiente. Questo non crea problemi al veicolo che può transitare regolarmente ma è necessario eliminare la spia luminosa.

Se fai in questo modo risparmi tempo e denaro. Procurati un additivo che dovrai aggiungere al carburante nel serbatoio. Si tratta di un prodotto che pulisce le valvole EGR riportandolo alle normali funzioni. In questo modo si spegne la spia motore in quanto le valvole EGR riprendono la loro funzionalità originaria. Il prodotto è Bardahl Top Diesel o Benzina.