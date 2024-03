Maglioni in lana: prima di posarli definitivamente, lavali con questo trucchetto manuale e li ritroverai perfetti | Addio pallini

La primavera è alle porte ed è ora di metter via i maglioni di lana. Ecco cosa fare per ritrovarli perfetti per il prossimo inverno.

Con l’arrivo della primavera e delle temperature più calde e gradevoli, arriva il momento di mettere via i caldi maglioni di lana.

Prima di sistemarli in uno scatolone, però, è meglio trattarli per bene. La prima cosa da fare è lavarli correttamente, anche se molti per paura di rovinarli preferiscono affidarsi a mani esperte, spendendo non pochi soldi.

Eppure, esiste un semplice trucco per fare questa operazione in totale autonomia, risparmiando un bel gruzzoletto e ritrovare i maglioni in lana perfetti per il prossimo inverno.

Il trucco per trovare i maglioni in lana perfetti per il prossimo inverno

Per ritrovare i propri maglioni in lana perfetti per il prossimo inverno, il primo indispensabile passaggio è lavarli in modo corretto. Molti preferiscono affidarsi a mani esperte spendendo non pochi soldi, tuttavia, esiste un trucco molto semplice per svolgere questa operazione in totale autonomia risparmiando un bel gruzzoletto. Per lavare i maglioni in lana senza correre il rischio di rovinarli, bisogna innanzitutto controllare bene l’etichetta. Normalmente, la temperatura suggerita per il lavaggio è di 30° gradi. Meglio poi, utilizzare la funzione lavaggio a mano più adatta a capi delicati come questi e usare la centrifuga al minimo. Non va sottovalutata, poi, l’importanza del detersivo da utilizzare. Per i capi di lana, infatti, è meglio preferire un detersivo delicato specifico per la lana e l’ammorbidente. E’ molto importante togliere subito i capi dalla lavatrice, una volta concluso il lavaggio, questo perché la lana umida tende ad infeltrirsi piuttosto velocemente.

Infine, un occhio di riguardo va dato all’asciugatura. Meglio evitare il classico stendino o le grucce, questo principalmente per evitare i segni delle mollette e preservarne la forma. I capi di lana vanno fatti asciugare a puntino, su una superficie piana.

Cambio di stagione: quando e come mettere via i capi invernali

Va specificato, che il periodo ideale per fare il cambio di stagione è quello compreso tra la metà di marzo e la fine di aprile. Per ritrovare i propri capi invernali perfetti da indossare è meglio sistemarli, dopo essersi assicurati che siano ben lavati e asciugati, in sacchetti o scatole in parte trasparenti e usare prodotti antitarme per tutti i capi.

Dopo il cambio di stagione meglio, infine, pulire ben bene anche l’armadio. Per igienizzarlo, l’ideale è usare prodotti naturali come limone e bicarbonato. Una volta conclusa la pulizia, si può procedere con la sistemazione, magari inserendo qualche sacchetto profumato.