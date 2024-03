La Regione ha finalmente pubblicato il bando: 190 posti di lavoro a tempo indeterminato | Le domande scadono a brevissimo

Concorso pubblico della Regione per 190 nuovi posti di lavoro a lungo termine ma la scadenza è vicina devi inviare subito la domanda

Ormai manca poco tempo per partecipare al Concorso della Regione che necessita di assumere nuovi funzionari che andranno a ricoprire le posizioni lavorative che sono rimaste scoperte. Si tratta di diverse figure professionali essenziali per la Giunta di Regione che deve sopperire alla mancanza di personale dovuta alle aumentate esigenze operative di settore.

I nuovi assunti devo passare le selezioni tramite iscrizione al Bando di Concorso pubblico, ma è necessario inviare la domanda entro il termine di tale opportunità. Non manca molto a questa data per cui è importante agire in fretta se intendi partecipare, ricordati di inviare tutta la documentazione richiesta in fase di compilazione dell’apposti form.

La domanda va inviata esclusivamente per via telematica senza dimenticare di compilare tutti i campi indicati, pena l’esclusione dalla possibile assunzione. I Funzionari sono di diverso genere, si tratta di una figura professionale che richiede una preparazione specifica in un determinato campo. Tra questi 190 nuovi professionisti sono richiesti diversi profili, ecco quali sono.

Concorso Pubblico della Regione, la scadenza è a breve

È già iniziato l’invio delle domande di partecipazione al Concorso Regione Lombardia 2024 che intende trovare, selezionare e assumere 190 Funzionari da assegnare alle diverse aree operative della Giunta di Regione Lombardia. Ecco quali sono le figure professionali ricercate, i requisiti necessari e la data di scadenza entro la quale inviare la domanda.

Dal 12 febbraio è iniziata la raccolta delle domande di partecipazione al concorso regionale che permetterà a 190 Funzionari di essere assunti con contratto a tempo indeterminato. Tra i requisiti essenziali c’è il Diploma o la Laurea, titoli minimi per svolgere l’attività professionale di Funzionario.

Le posizioni aperte sono le seguenti:

60 posti nel settore amministrativo;

25 posti in campo economico;

10 assunzioni nel settore della comunicazione;

6 posti per le pubbliche relazioni;

5 posti in campo statistico informatico;

25 posti per il settore forestale e agricolo;

10 posti per la protezione civile;

35 assunzioni per Funzionari settore tecnico;

7 candidati per la gestione del settore fauna selvatica.

Come inviare la domanda per partecipare al Concorso Regione Lombardia 2024

I candidati devono inviare la documentazione richiesta entro e non oltre il giorno 13 marzo 2024 alle ore 12. Mancano pochi giorni ed è importante agire in fretta inviando la domanda di partecipazione al Concorso Regione Lombardia tramite il portale InPA al quale si accede tramite CIE,SPID, eIDAS e CNS. Per essere inclusi nella selezione inserisci un’indirizzo email di tipo ordinario e una PEC, compila il form correttamente e con attenzione.

Consulta il Bando di Concorso per avere ulteriori dettagli sui requisiti fondamentali alla candidatura. Le posizioni lavorative aperte in qualità di Funzionario nei settori richiesti. Ogni profilo professionale richiede competenze adeguate a ricoprire quello specifico compito e ruolo. L’indirizzo di studi è, quindi, importante per determinare la propria possibilità di entrare a far parte della Giunta Regione Lombardia.