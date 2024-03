Allarme rosso AirPods: “Dolori e irritazioni” | Sta succedendo a milioni di utenti

In tantissimi hanno l’abitudine di indossare per tanto tempo gli auricolari, ignari del pericolo a cui si espongono. Ecco cosa sta succedendo a milioni di utenti.

Gli auricolari, specialmente quelli Bluetooth, sono sempre più utilizzati. Comodi e leggeri, c’è chi li usa per fare sport, chi li usa mentre è alla guida e chi li indossa mentre è al lavoro.

Eppure, non tutti sanno che il loro abuso sta portando ad un significativo aumento delle infezioni alle orecchie. Come ha affermato nel corso di un’intervista al quotidiano NBC Chicago, il dottor Elias Michaelides, otorinolaringoiatra che lavora presso il Rush University Medical Center: “Abbiamo assistito a un aumento del numero di infezioni e penso che molte di queste siano legate all’uso di auricolari per lunghi periodi di tempo”.

Lo specialista ha fatto notare come l’uso prolungato degli auricolari abbiano causato una maggiore insorgenza di eczema e vari tipi di dermatite: “Cera e detriti possono accumularsi su di esso – ha spiegato Michaelides – e se è umido può portare a infezioni. Per questo motivo i medici consigliano di igienizzare gli auricolari ogni giorno (nel caso in cui vengano usati quotidianamente), ma anche la loro custodia. Inoltre, sarebbe meglio fare delle pause frequenti, evitando di tenerli per ore attaccati all’orecchio”.

Allarme rosso AirPods: alt all’uso prolungato

Secondo gli esperti, l’uso prolungato degli AirPods, provocherebbe dolori e irritazioni alle orecchie. A sostegno della tesi del dottor Michaelides, anche uno studio pubblicato sulla rivista Journal of Health and Allied Sciences.

Stando ai dati riscontrati dai ricercatori, l’uso frequente degli auricolari aumenterebbe la quantità di batteri nelle orecchie, esponendole al rischio di sviluppare l’otite esterna. Alla luce di queste rilevazioni, gli esperti hanno dispensato alcuni consigli per un corretto utilizzo degli AirPods.

I consigli degli esperti

Gli AirPods sono, certamente, comodissimi strumenti, ma per evitare rischi per la salute vanno utilizzati con le giuste accortezze. “Consiglierei a tutti di togliere gli auricolari per almeno cinque minuti ogni ora, se si usano continuamente – si è raccomandato il dottor Michaelides – “per far entrare un po’ di aria nell’orecchio”.

In più, Michealides suggerisce di utilizzare degli AirPods adatti alle proprie orecchie “Non ci dovrebbe essere alcun dolore o irritazione dopo averli indossati”. In ogni caso, meglio non abusarne per scongiurare spiacevoli sorprese.