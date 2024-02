Schiuma da barba scaduta: non buttarla assolutamente ma utilizzala per sistemare la finestra così | Ti cambia la vita

La schiuma da barba non serve solo per radersi, ma può essere utilizzata per un’infinità di altre attività casalinghe. Andiamo a scoprire quali

La schiuma da barba è sicuramente un prodotto utilissimo per radersi. Consente di farlo in assoluta sicurezza e igiene e lascia una sensazione di rinnovata pulizia sulla pelle. Soprattutto gli uomini non possono proprio farne a meno e almeno un paio di volte a settimana ne fanno uso per affinare il proprio look.

Questa speciale schiuma in realtà può essere sfruttata anche per tantissime altre attività casalinghe. In pochi lo sanno e di primo impatto può sembrare davvero strano. Ed invece con un po’ di lungimiranza la si può acquistare per poi impiegarla in attività che non hanno nulla a che vedere con la barba.

Schiuma da barba: tutti gli utilizzi che ne puoi fare in ambito domestico

Uno degli esempi più classici è quello inerente le pulizie. Infatti il suo alto contenuto di lanolina e trietanolammina fa sì che possa tornare utile anche per le pulizie, in particolar modo per sgrassare le superfici come piani cottura, forni e lavello in acciaio. Ma non finisce qui. Anche se avete necessità di pulire degli specchi, la schiuma da barba può fare al caso vostro.

Passando agli oggetti preziosi la schiuma può essere impiegata anche per lucidare l’oro e l’argento, il che non è affatto un piccolo particolare. Anzi, spesso visto che non si cosa usare può essere una soluzione comoda ed economica. Stesso dicasi per i tessuti in pelle. Il metodo è il medesimo in tutti i casi: basta spargere la schiuma su ciò che si desidera pulire, lasciarla lì per circa 15 minuti e ripulirla dopo 15′ con un panno umido.

Probabilmente però l’utilità più curiosa della schiuma da barba riguarda le porte e le finestre che cigolano. Ebbene si, può essere proprio lei la soluzione ad un problema che può essere decisamente fastidioso. Una volta spruzzata sulle cerniere è necessario attendere qualche minuto affinché possa agire e quasi sempre come per “magia” il rumore sparirà.

Insomma un cosmetico che ha notevoli proprietà da sfruttare a 360°. Considerando che spesso se ne abusa anche troppo per la barba, sarebbe più proficuo centellinarla per poi provare a compiere tutte le faccende casalinghe sopracitate. Nel peggiore dei casi non farà effetto, ma qualora non ci siano intoppi si possono solo trarre dei notevoli ed inaspettati benefici.