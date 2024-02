Tortellini del LIDL, sai chi li produce davvero? Li pagheresti 2 volte di più e sono i più buoni sul mercato

Al contrario di quanto si possa pensare i tortellini in vendita alla Lidl sono prodotti da un’azienda piuttosto importante che solitamente ha prezzi non propriamente economici

Le persone che fanno la spesa presso i discount sono spinte per lo più da meri motivi di convenienza. Al tempo stesso però inconsciamente si possono acquistare prodotti di assoluta qualità che vengono prodotti da aziende di un certo prestigio. Si tratta di un meccanismo consolidato per diversi alimenti, ma che ancora in pochi conoscono.

Non fanno eccezione i tortellini che presso i punti vendita Lidl si possono a trovare a prezzi di gran lunga più convenienti rispetto a quelli dei supermercati. Il particolare interessante è che dietro la loro produzione c’è una vera e propria garanzia di qualità. Ma chi è che li produce? Andiamo a scoprirlo insieme.

Tortellini Lidl: il rapporto qualità prezzo che fa impazzire i clienti

Prima di svelare l’importante segreto è bene rammentare alcuni particolari di una certa rilevanza. Infatti, i supermercati Lidl

hanno partecipato all’iniziativa dei 3 mesi contro l’inflazione, abbattendo i prezzi su un gran numero di prodotti che vengono comunemente utilizzati da molti avventori.

Considerando la lunga fase di crisi è sicuramente un punto a favore che ha permesso di fidelizzare ulteriori clienti desiderosi di risparmiare. In questa sede però la curiosità maggiore riguarda i tortellini. In primis è bene specificare che quelli che si trovano in questi esercizi commerciali sono della linea Nonna mia. Stesso discorso per quanto concerne la pasta fresca.

Chi conosce un po’ più da vicino il mondo dei vari brand reperibili nei supermercati sa che la produzione di questi prodotti avviene presso le fabbriche della azienda Armando De Angelis, una vera e propria garanzia per quanto riguarda la pasta. Per chi invece non è al corrente è sicuramente una notizia significativa che incentiva ancor di più all’acquisto.

Dunque, un altro stereotipo che si infrange visto che al contrario di quanto molti pensano in maniera del tutto sbagliata, i prodotti del discount non hanno nulla da invidiare a quelli delle grandi marche. Anzi spesso sono realizzati proprio dalle grandi catene e vengono distribuiti presso i suddetti supermercati che acquistandoli a prezzi inferiori possono rivenderli a costi contenuti per la clientela. Insomma, prendere alcuni prodotti al discount può aiutare a risparmiare denaro senza fare a meno della qualità. Basta solo informarsi su quali prodotti c’è questo escamotage ormai piuttosto conosciuto.