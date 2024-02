Bollo auto, sconto del 50% se rientri in questo elenco di italiani | Ne beneficiano in almeno 20 milioni

Buone notizie per almeno 20 milioni di automobilisti italiani che potranno beneficiare di uno sconto del 50% sul bollo auto. Ecco a chi spetta e perché.

Il Bollo auto rientra, senza dubbio, tra le tasse più odiate dagli italiani. Del resto, si tratta di un’imposta dovuta annualmente alla propria Regione di appartenenza, per il solo fatto di possedere un’automobile. Insomma, indipendentemente dall’utilizzo o meno del mezzo, ogni dodici mesi deve essere versato il bollo auto. L’importo da corrispondere non è univoco per tutti, ma dipende dalla potenza del veicolo, espressa in kW oppure in cavalli, e dal suo impatto ambientale. Inoltre, essendo un tributo di competenza locale, l’importo può variare da una regione all’altra.

Ad ogni modo, la tassa automobilistica si ripresenta puntuale ogni anno come una sentenza ed in alcuni casi può essere piuttosto esosa. Fortunatamente, la legge nel nostro Paese prevede delle esenzioni dal pagamento oppure uno sconto parecchio interessante.

Vediamo allora, a quali categorie di automobilisti è riservato tale beneficio.

Bollo auto: chi può pagarlo la metà

Come abbiamo visto, il bollo auto deve essere corrisposto da tutti i proprietari di veicoli a motore, indipendentemente che questo venga utilizzato o meno. Il calcolo dell’importo da corrispondere dipende da diverse variabili, ma in qualche caso, può essere piuttosto elevato.

Per fortuna, la legge nel nostro Paese prevede alcune esenzioni o riduzioni delle somme da versare. Nello specifico, ha diritto a non pagare il bollo auto chi possiede un’auto elettrica (per i primi 5 anni dall’immatricolazione), sono previste delle agevolazioni anche per i proprietari di auto ibride, che variano a seconda della Regione di residenza. Sono esonerate dal pagamento le auto appartenenti a disabili o che vengono utilizzate per il loro trasporto, infine, non è previsto il pagamento della tassa auto per i veicoli d’epoca con più di 30 anni.

C’è poi la possibilità di usufruire di uno sconto del 50%. In particolare, i proprietari di veicoli che hanno tra i 20 e i 29 anni di vita, hanno diritto a pagare un bollo auto dimezzato. Un ultimo caso interessante riguarda le targhe straniere. Un cittadino con residenza all’estero con targa straniera, ha la possibilità di guidare la propria automobile per 90 giorni prima che scatti l’obbligo di immatricolazione. Insomma, la legge in Italia offre non poche possibilità per aggirare l’ostacolo “pagamento bollo auto”.