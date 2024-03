Allarme moscerini in casa | Usa due gocce di questo prodotto e non avrai più problemi: ti cambia la vita con meno di 5€

Grazie ad un rimedio del tutto naturale è possibile debellare questi insetti che con l’arrivo della primavera sono già pronti a fare nuovamente capolino

La primavera è alle porte. Tra meno di un mese farà capolino la stagione “tiepida” e con lei torneranno in auge anche i tanto “odiati” insetti che usciranno dal loro letargo creando notevoli disagi e grattacapi alle persone. Zanzare, blatte, mosche, vespe, cimici e scarafaggi di ogni genere sono delle piaghe che alle volte sono difficili da estirpare.

Possiamo ritrovarcele ovunque, così come i moscerini che spesso si annidano anche negli ambienti casalinghi come cucina, bagno e soprattutto nei pressi della spazzatura. Quando poi riescono a penetrare nell’orto è la fine. Lì infatti iniziano a proliferare e ad espandersi. Inoltre creano ingenti danni alle coltivazioni.

Come eliminare i moscerini con un metodo semplice e “amico dell’ambiente”

Tra i più diffusi ci sono quelli della specie Drosophila melanogaster meglio conosciuti come i moscerini della frutta. Possono apparire in qualsiasi periodo dell’anno ed attaccano principalmente frutteti e vigneti. Un’altra specie piuttosto noto è quella dei moscerini dei funghi che si sviluppano in terreni molto umidi. Di fatto si cibano di funghi, muffe e radici.

Attenzione però ai moscerini pungenti tra cui si possono annoverare i ceratopogonidi ed i simulidi. I primi si trovano soprattutto in ambienti rurali dove possono pungere persone e animali trasmettendo varie patologie. I secondi vivono nei pressi dei corsi d’acqua e dei pascoli e possono essere letali con le loro punture.

In questo caso è necessaria una vera e propria disinfestazione accurata, mentre per tutti gli altri potrebbe essere piuttosto proficuo un metodo che in pochi conoscono, ma che può portare a dei risultati importanti e a ripristinare la serenità nel proprio ambiente domestico falcidiato dai moscerini.

Basta procurarsi dell’olio essenziale di nepeta. Solitamente viene utilizzato nel campo dell’aromaterapia e in alcuni casi viene sfruttato anche per contrastare problemi gastrointestinali o reumatismi. Seppur non sia ancora molto risaputo può essere anche un efficace insetticida. Basta applicarne qualche goccia nei vari punti di interesse come piante e secchi della spazzatura ed il gioco è fatto.

Così facendo si possono allontanare in maniera quasi definitiva. Chiaramente dipende dalle circostanze visto che in alcuni ambienti potrebbero esserci dei nidi nascosti da cui continuano a venir fuori. Qualora non se ne riesca a venire a capo, non resta che mettere mano al portafoglio e ingaggiare una ditta specializzata.