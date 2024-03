Richiesta urgente Poste Italiane: “4 mila assunzioni immediate” | Basta il diploma e lo stipendio è perfetto

Poste Italiane ha avviato una maxi campagna di recruiting. Per molte posizioni basta il diploma, vediamo la procedura per presentare la propria candidatura.

Parte con una maxi campagna di recruiting, il 2024 di Poste Italiane. Il gruppo, è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico, anche per chi è in possesso del solo diploma di scuola superiore.

L’allargamento del personale riguarda i settori delle risorse umane, della comunicazione e della logistica e già a partire da marzo sono previste numerose assunzioni.

Insomma, per non poche persone quest’anno potrebbe rivelarsi parecchio positivo sul piano lavorativo. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il maxi piano di assunzioni 2024 di Poste Italiane e come presentare la propria candidatura.

Nuove assunzioni Poste Italiane: basta il diploma

Con l’obiettivo di offrire una gamma sempre più ampia di servizi, Poste Italiane è alla continua ricerca di personale per allargare il proprio organico. A partire da marzo, saranno oltre mille le unità lavorative (1085) che verranno inserite e che andranno a sommarsi alle 3.942 mila unità con contratto a tempo determinato nei servizi postali annunciate per i mesi di marzo, aprile e maggio.

Le posizioni aperte sono ripartite tra Mercato privati (Mp) e Posta, comunicazione e logistica (Pcl) e basta solo il diploma di maturità. Insomma, il prossimo trimestre potrebbe essere il punto di svolta per chi desidera lavorare in Poste. Vediamo allora cosa fare per presentare la propria candidatura.

Lavorare in Poste: come candidarsi

Per inviare la propria candidatura basta collegarsi al portale web Poste Italiane. Successivamente, bisogna selezionare la voce “Carriere” e infine su “Come candidarsi”. La pagina mostrerà due opzioni: Posizione aperte e Candidatura spontanea.

In caso si intenda inviare la propria candidatura spontanea bisogna registrarsi sul sito con il proprio indirizzo e – mail e i dati anagrafici, poi inserire le proprie disponibilità lavorative. Le posizioni attualmente aperte, invece, sono operatore di sportello in diverse città italiane e addetti alla logistica. Nel primo caso i requisiti necessari sono il diploma di scuola superiore, iscrizione al collocamento mirato con appartenenza alle categorie segnalate nell’art. 1 della Legge 68/99; grado di invalidità superiore al 45% o al 33% se accertata dall’Inail. Per candidarsi come addetto alla logistica, invece, è necessario essere in possesso di diploma di maturità con votazione minima 70/100, disponibilità a lavorare su turni, anche notturni. Le candidature possono essere inoltrate fino al 30 giugno 2024.