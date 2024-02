Richiesta urgente di lavoro, 38 posizioni aperte: per entrare basta la licenza media | Manca poco tempo, ecco come candidarti

Sono diverse le opportunità di lavoro offerte per il 2024, anche per chi ha solo la licenza media. Ecco le posizioni aperte e come presentare la propria candidatura.

Chi crede che trovare il “posto fisso” con in tasca la sola licenza media sia impossibile, si sbaglia di grosso! Contrariamente a quanto si possa pensare, anche chi non ha conseguito il diploma di scuola superiore, può accedere a concorsi indetti da diversi enti e uffici a livello nazionale, il cui bando richiede appunto solo la licenza media.

Coloro che sono in possesso della licenza media possono avere accesso a numerose opportunità concorsuali. Gli inserimenti avverranno principalmente presso i comuni, le aziende sanitarie ed altri enti presenti su tutto il territorio nazionale. Un interessante opportunità arriva anche dall’esercito italiano che ha indetto un concorso per il reclutamento di oltre 6 mila volontari in ferma prefissata iniziale (VFI).

Ecco, dunque, i principali bandi attivi nelle diverse zone d’Italia e cosa fare per presentare la propria candidatura.

I concorsi 2024 per chi ha la licenza media

In alcuni casi per avere accesso a determinate posizioni basta anche la sola licenza media. Per quest’anno sono tantissime le opportunità di partecipare a concorsi e trovare un lavoro stabile e a tempo indeterminato. A partire dal bando indetto dall’esercito italiano con scadenza 30 luglio 2024, per reclutare 6.200 volontari, i bandi sono attivi in diversi posti d’Italia.

Tra le posizioni aperte quella di operatore tecnico per il Comune di Moncrivello in provincia di Vercelli, con scadenza 27 marzo 2024 e quella di centralinista per l’ufficio motorizzazione civile di Genova con scadenza 24 marzo 2024. Sono disponibili, invece, nove posti dalla regione Lombardia, come collaboratore amministrativo tecnico giuridico, mentre ricerca quattro figure l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale di Lecco. Scade il 3 marzo il bando indetto dalla provincia di Salerno per la ricerca di 3 istruttori amministrativi e 4 operatori nel Settore Reti e Sistemi Museali, con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Ma le opportunità sono ancora numerose in tantissimi comuni italiani ed altri enti sparsi su tutti il territorio nazionale. Fornire un’elencazione esaustiva di tutti i concorsi ai quali è possibile partecipare con la licenza media è davvero impossibile. Per cui, per restare informati sulle procedure concorsuali e candidarsi basta visitare il portale web dedicato ai concorsi pubblici a quali si può partecipare senza diploma.