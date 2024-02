Contratto sicuro da 1500 euro al mese | Richiesta urgente da Amazon: ti vogliono anche senza esperienza

Tante nuovissime opportunità di lavoro in Amazon. Il colosso americano è alla ricerca di personale per assunzioni in Italia, anche senza esperienza.

Amazon, la nota compagnia di e –commerce è in continua espansione nel nostro Paese, così come la sua ricerca di personale. Da diversi mesi il colosso americano ha avviato una massiccia campagna di recruiting anche per persona senza alcuna esperienza pregressa.

In questi mesi sono state già tantissime le assunzioni anche a tempo indeterminato. Attualmente il gruppo conta quasi 18 mila dipendenti in tutta Italia e, ora, grazie all’apertura di nuovi poli logistici sparsi su tutto il territorio nazionale, è alla ricerca di altro personale. Gli inserimenti riguardano i poli logistici, gli uffici, i centri di smistamento e quelli per l’assistenza clienti.

Vediamo nel dettaglio quali sono le posizioni aperte e come inviare la propria candidatura per lavorare nel colosso americano dell’ e – commerce fondato da Jeff Bezos.

Nuove assunzioni Amazon: quali sono le posizioni aperte e come candidarsi

Il colosso statunitense dell’ e –commerce è in continua espansione anche nel nostro Paese, per cui, è alla continua ricerca di personale. Già da tempo, Amazon ha assunto diverse migliaia di persone, anche a tempo indeterminato, infatti, conta quasi 18 mila dipendenti sul territorio nazionale. Ora, in seguito all’apertura di nuovi poli logistici, il Gruppo ha avviato una nuova campagna di recruiting.

Le offerte sono rivolte a diplomati, laureati e laureandi anche senza esperienza, dunque, giovani al primo impiego. Tra le mansioni ricercate, soprattutto, quelle tecnico operative: operai magazzinieri addetti alla movimentazione della merce, alla ricezione dei prodotti, all’imballaggio, allo smistamento e alle spedizioni. Tuttavia, non mancano opportunità di impiego anche per figure di responsabilità e per funzioni impiegatizie. Le assunzioni riguardano la sede piacentina, così come le altre sedi situate a Milano, Roma, Torino, Bergamo e Vercelli.

La ricerca di personale si rivolge anche a chi preferisce lavorare da casa, in modalità smart working. Per conoscere tutte le opportunità di lavoro offerte e candidarsi, basta visitare la pagina Amazon Lavora con Noi. In questo modo sarà possibile prendere visione di tutte le posizioni aperte e inviare il proprio curriculum vitae, dopo essersi registrati al portale Amazon Lavoro. Qualora il profilo dovesse essere in linea con le figure ricercate, il Gruppo contatta il candidato, generalmente entro un paio di settimane per procedere ad un primo colloquio conoscitivo.