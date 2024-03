30.000 euro di bonus per le tue bollette: luce e gas a cifre bassissime | Il Governo ti aiuta solo se rientri in questa lista fortunata

Rispetto agli ultimi anni i criteri per accedere al bonus bollette sono decisamente più stringenti. Vediamo chi rientra e chi no

Al pari di quanto accaduto negli anni passati anche per il 2024 è previsto un bonus bollette. Chiaramente riguarda una specifica platea di persone che si ritrovano in difficoltà a dover sostenere questa spesa che ogni mese si presenta come un vero e proprio macigno per le famiglie italiane.

Ogni nucleo può avere in un anno solare un solo incentivo per ogni singola utenza e quindi uno per il gas, uno per la luce e uno per l’acqua. Chiaramente per poter accedere bisogna essere intestatari della fornitura ed è tassativo avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che sia al di sotto di alcune specifiche soglie.

L’unica eccezione è rappresentata dal bonus disagio fisico, che ha altri parametri e richiede un’apposita domanda. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli di entrambe le misure in particolar modo quelli relativi ai requisiti e ai passaggi da seguire per poterli ottenere in tempi rapidi e utili.

Rispetto al 2023 è rimasto invariato solo il bonus relativo alla luce, ma di fatto riguarda esclusivamente il primo trimestre dell’anno. Nello specifico per poterlo avere è necessario un Isee entro i 15.000 euro per i nuclei familiari piccoli e di massimo 30.000 euro per i nuclei familiari più corposi.

Bonus bollette 2024: qual è la platea dei beneficiari

Per il gas e per l’acqua invece le soglie sono state ristrette. Dunque l’ISEE entro in cui bisogna rientrare è di massimo 9.530 euro per le famiglie con non troppi componenti, mentre per quelle numerose con almeno 4 figli a carico è necessario non sforare la soglia di 20.000 euro.

Da aprile gli stessi paletti saranno applicati anche al bonus luce. Ma le novità in merito all’energia elettrica non finiscono qui. È stato infatti confermato il contributo straordinario che aumenta a seconda del numero dei componenti familiari che viene applicato in maniera automatica a chi già riceve il sussidio.

Bonus disagio fisico: cos’è e come funziona

Il bonus disagio fisico invece riguarda esclusivamente tutti i clienti domestici che sono alle prese con una grave malattia che fa si che sia necessario utilizzare apparecchiature mediche elettriche. Stesso discorso per coloro che ospitano in casa un malato che versa in condizioni piuttosto critiche.

Non si tratta di un incentivo vincolato ad un tetto ISEE ed è cumulabile con il altri bonus bollette. Al momento della presentazione della domanda oltre alle copie dei documenti e al codice Pod dell’utenza elettrica è necessario menzionare la potenza impegnata, la tipologia di apparecchiature e il certificato dell’ASL che indica la patologia per cui sono necessari i supporti medici.