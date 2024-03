Pizza surgelata Esselunga: la produce un colosso del Food ed è scritto in piccolo nell’etichetta | Ecco perché sono così buone

Pizza surgelata Esselunga una scelta alimentare di qualità a un costo molto ridotto rispetto a quello delle pizzerie ecco da dove proviene

La vita frenetica di oggi porta a scegliere pasti rapidi e facili da preparare tra questi la pizza surgelata. Ottima anche per una cena con gli amici o uno spuntino da condividere con i colleghi. Nei supermercati si trovano molti marchi differenti di questa deliziosa pietanza e tra questi c’è la pizza surgelata Esselunga.

Ma chi realizza questo prodotto per una delle catene più conosciute in Italia? L’impasto è morbido e croccante al punto giusto, il condimento sufficiente a soddisfare i palati più sopraffini, il prezzo economico. Quindi un alimento completo a basso costo e alta qualità che piace a grandi e piccini. In questo alimento troviamo carboidrati, fibre, vitamine e minerali importanti grazie al calcio prendente nella mozzarella, la pizza rappresenta un pasto completo.

E quella venduta dalla nota catena di supermercati sembra incontrare il gusto di molti appassionati del piatto tradizionale italiano. Una pizza, una birra o bibita, qualche amico o un buon film e la serata è perfetta. Basta poco per essere felici con un prodotto che non richiede alcuna abilità nella preparazione in quanto è davvero semplice e bastano pochi minuti.

Pizza surgelata Esselunga, chi sono i produttori

Esselunga è un colosso del GDO con punti vendita diffusi sulla maggior parte del territorio italiano. Nei supermercati del brand indicato si possono trovare tutte le tipologie di prodotti tra cui cartoleria, abbigliamento, prodotti da forno, pescheria, macelleria, fiori ma anche riviste e quotidiani. Tra gli alimentari c’è anche il reparto surgelati in cui è presente la pizza precotta, un alimento molto gettonato tra i clienti del market.

La pizza surgelata Esselunga viene fornita alla catena di grande distribuzione organizzata da diversi fornitori. Si possono trovare pizze classiche o in diversi gusti e misure, confezionate singolarmente oppure con confezioni multiple per accontentare tutta la famiglia o avere una buona scorta nel freezer. Tra i fornitori di questo alimento per Esselunga ci possono essere Rana oppure Grand’Italia ma potrebbero cambiare nel tempo a seconda delle necessità aziendali e degli accordi presi tra le parti. Per scoprirlo basta leggere le scritte in piccolo sulla confezione.

Pizza congelata precotta, una delizia sempre pronta da gustare

Acquistare le confezioni che contengono tre o quattro pizze è conveniente se la famiglia è composta da più persone oppure si invitano gli amici per una cenetta divertente. Ma quanto si può conservare nel freezer questo alimento surgelato? Per poterlo dire bisogna analizzare diversi elementi, tra questi la temperatura che deve essere costante e raggiungere preferibilmente i -18°C. Ma per avere un’indicazione precisa è bene leggere le istruzioni sulla confezione in quanto potrebbero essere differenti per ogni prodotto, in generale la pizza surgelata può durare 11-12 mesi.

Se ti stai chiedendo come cuocere la pizza surgelata Esselunga per renderla davvero buona e appetitosa, ecco come devi fare. Prima di tutto scalda il forno a 220°C e inserisci la pizza senza scongelarla. Fai cuocere per circa 10-14 minuti, fino a quando la mozzarella risulta bel sciolta e condisci con un filo di olio.