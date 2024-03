Spese mediche nel 730, con questo trucco guadagnerai un sacco di soldi | E’ tutto in regola

In fase di compilazione del modello 730/2024, una delle detrazioni più utilizzate riguarda le spese mediche e sanitarie. Ecco il trucco (assolutamente legale) che ti fa guadagnare un sacco di soldi.

Nella compilazione del 730/2024, una delle detrazioni più utilizzate dai contribuenti è quella relativa alle spese mediche e sanitarie, ovvero, la possibilità per i contribuenti di scaricare dalle tasse una parte, pari al 19%, di quanto è stato speso per cure mediche e assistenza sanitaria per sé o per i familiari fiscalmente a carico.

Queste possono essere di qualunque tipo (generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche e così via) e riguardano tutti, indipendentemente dal reddito. L’unico vincolo è il superamento della franchigia di 129,11 euro. Questo tipo di spese, infatti, danno diritto alla detrazione d’imposta del 19% solo sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro.

In buona sostanza, alla somma delle spese sostenute, devono essere sottratti 129,11 euro e all’importo che resta viene applicata la detrazione del 19%. Ad esempio, ipotizzando una spesa di 400 euro, si dovrebbe sottrarre la franchigia di 129,11 euro e resterebbero 270,89 euro alla quale, poi, viene applicata la detrazione del 19%. In questo caso, l’importo detraibile sarebbe pari a 51,47 euro. Ovviamente, affinché venga riconosciuta la detrazione, è necessario presentare in fase di compilazione del modello 730, tutta la documentazione che certifica le spese (fatture, ricevute, scontrini, ecc.).

Spese mediche detraibili: come scaricarle dalle tasse

Come abbiamo anticipato, affinché venga riconosciuta la detrazione dalle tasse delle spese mediche e sanitarie sostenute, è necessario provare di averle sostenute.

Dunque, bisogna presentare fatture, ricevute, parcelle, scontrini e così via, delle spese sostenute per sé o per un familiare fiscalmente a carico. La detrazione riguarda la somma delle spese sostenute meno la franchigia di euro 129,11 euro.

Il trucco per guadagnare un sacco di soldi

Attenzione perché la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’obbligatorietà di tracciabilità di pagamento per le detrazioni fiscali. Dunque, sono detraibili solo le spese pagate con carte o bancomat.

Nello specifico, l’uso del contante è ammesso solo per le spese sostenute presso il svizio Sanitario Nazionale e strutture private accreditate. Mentre, per non perdere il rimborso, vanno pagate con mezzi tracciabili le spese sostenute presso medici o strutture sanitarie private.