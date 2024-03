Eurospin fa una follia e la mette in vendita a soli 89 euro | Ce ne sono pochissimi pezzi in tutta Italia: su Amazon la pagheresti 250 euro

I Supermercati Eurospin hanno lanciato una nuova imperdibile offerta, ma i pezzi a disposizione sono davvero pochissimi. Ecco l’articolo che vende a soli 89 euro e che altrove paresti 250 euro.

Nato nel 1993 dall’idea di quattro imprenditori italiani della grande distribuzione, negli anni Eurospin si è imposto come il più grande Gruppo discount italiano 100%. Attualmente, conta 1.200 punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale, oltre 20 mila dipendenti e un assortimento di qualità a prezzi davvero imbattibili.

Oltre a prodotti alimentari per una spesa quotidiana, nei punti vendita Eurospin sono presenti anche prodotti non alimentari di uso comune come tessili, casalinghi ed elettrodomestici. Anche in questo settore, il Gruppo desidera offrire sempre il meglio ai propri clienti grazie a un eccellente rapporto qualità/prezzo, Ne è una prova evidente il marchio Enkho che rappresenta la proposta Eurospin nell’ambito del piccolo elettrodomestico.

Proprio in questi giorni, nei punti vendita Eurospin è in offerta una scopa elettrica senza filo e senza sacco a marchio Enkho ad un prezzo piccolissimo. Si tratta di un articolo già proposto e molto apprezzato dai consumatori. Modelli simili vengono venduti su Amazon a 250 euro. Nel prossimo paragrafo scopriamo tutti i dettagli e le caratteristiche tecniche del dispositivo.

Perché conviene acquistare la scopa elettrica Eurospin?

La scopa elettrica in vendita nelle catene di supermercati Eurospin è marca Enkho. E’ estremamente leggera, non ha bisogno del sacco ed è senza filo. Offre due velocità di aspirazione e grazie ai diversi accessori in dotazione, la scopa elettrica Enkho oltre che essere efficace nella pulizia di tappeti e pavimenti, può essere utilizzata come aspira briciole. In più, essendo dotata di luci LED riesce ad individuare anche la polvere più sottile.

Insomma, la scopa elettrica senza sacco Enkho di Eurospin è una validissima alleata nella lotto contro polvere e sporcizia, rendendo le pulizie più facili e veloci. Inoltre, essendo senza fili ma dotata di batteria al litio, è comodissima anche per la pulizia degli interni delle automobili.

Quando puoi trovare la scopa elettrica Enkho in offerta

Sicuramente, uno tra i prodotti più apprezzati dai clienti Eurospin, grazie soprattutto al suo rapporto qualità prezzo va praticamente a ruba.

A partire dal 29 febbraio è possibile trovare in tutti i punti vendita Eurospin la scopa elettrica Enkho è in offerta a soli 89 euro, salvo esaurimento scorte di magazzino.