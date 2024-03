Concorsone INPS, richiesta urgente di lavoratori in tutta Italia | Basta il diploma superiore: c’è già la data per l’assunzione

A causa della carenza di personale, sono in arrivo nuovi bandi per diverse posizioni in INPS. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il nuovo Piano Integrato di Attività e organizzazione 2024 – 2026.

Secondo quanto previsto dal Piano dei Fabbisogni del Personale INPS, a partire da quest’anno ci saranno nuove assunzioni con concorsi pubblici. Sono tantissime le posizioni disponibili e molte di queste sono anche per diplomati.

Il bisogno urgente di personale nasce dalla necessità dell’Ente Previdenziale di espletare con più velocità i nuovi adempimenti come l’Assegno Unico, l’Assegno di Inclusione, la Carta spesa, gli sgravi contributivi per le donne.

Pertanto, sono previste quasi mille nuove assunzioni. Stando a quanto si legge nel Piano assunzioni, aggiornato lo scorso 14 febbraio, i prossimi concorsi in arrivo riguarderanno posti da Area B ad Area C, in particolar modo per alcune regioni del Nord Italia. Specialmente in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto.

Concorsone INPS: i nuovi bandi in arrivo

Nonostante il reclutamento di 4.100 vincitori di concorso, l’Istituto Previdenziale ha bisogno di nuovo personale, per cui, sono in arrivo nuovi bandi di concorso. A confermarlo, la pubblicazione del Piano dei Fabbisogni del personale per il triennio 2024 – 2026, dove si legge “nonostante le assunzioni effettuate negli anni trascorsi, il flusso delle immissioni in servizio risulta inferiore a quello delle uscite”. A tal proposito, per il 2024 l’INPS ha approvato assunzioni per almeno 1000 unità attraverso un nuovo concorso.

Un bando parecchio atteso che dovrebbe essere aperto, almeno in parte (585 posti), anche a chi ha solo il diploma di scuola superiore, come nel caso del reclutamento di nuovi assistenti (figura professionale per la quale appunto basta il diploma). Il concorso potrebbe prevedere sia una prova scritta che un orale, ma non è escluso che possa essere anche più veloce con un solo scritto.

INPS: i profili per i laureati

Il concorsone INPS, riguarderà anche il ruolo di funzionari, riservato in questo caso ai laureati. Nello specifico, è prevista l’assunzione di 319 funzionari ed è necessario essere in possesso di una laurea in un ambito correlato al ruolo per cui si concorre.

Anche in questo caso, potrebbe esserci la possibilità di una selezione ridotta. In attesa di ulteriori notizie, è consigliabile iniziare già a prepararsi alle prove selettive e informarsi sui testi da studiare.