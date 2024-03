Non ti sei mai accorto di questo pulsante sul forno | È il trucco 3.0 per le pulizie: tutto sgrassato in meno di 4 minuti

Grazie a questo metodo innovativo si può pulire il proprio forno senza fare chissà quali grandi sforzi. Ecco come funziona

Il forno è sicuramente tra gli elettrodomestici più utili in assoluto. In una cucina che si rispetti non può mai mancare. D’altronde senza questo importante supporto non si possono cucinare diverse pietanze. Ovviamente è molto importante effettuare una corretta manutenzione onde evitare che nel giro di poco tempo possa deteriorarsi.

Un primo importante accorgimento da prendere è quello di non esagerare troppo con i gradi soprattutto per motivi di consumo. Inoltre è meglio prediligere la modalità ventilata a quella statica visto che la prima si avvale di una sola resistenza mentre la seconda di due. Attenzione però allo sporco che si può venire a creare.

Ciò chiaramente non significa che bisogna limitarne l’uso, ma solo che bisogna farne un corretto utilizzo. E non si tratta solo di un aspetto estetico, bensì anche di igiene e salute. Non pulire correttamente il proprio forno può favorire la formazione dei batteri e dello sporco che chiaramente sono deleteri per il nostro organismo.

Coi ritmi quotidiani che ormai ci impone la società moderna, non sempre si riesce a ritagliarsi del tempo per fare per bene questa importante attività. Un aiuto molto importante potrebbe arrivarci dall’innovazione visto che grazie ad una specifica funzione del forno si può compiere questa attività in pochissimo tempo.

Come pulire il forno senza nessun impegno e in pochissimo tempo

Diversi forni, in particolare quelli di ultima generazione possono vantare la funzione autopulente, che però per molti è ancora piuttosto sconosciuta. Questa operazione può durare molte ore (anche fino a cinque) e va a decomporre i materiali organici grazie al processo di pirolisi.

Aiuta pulire tutte le varie aree del nostro forno in maniera del tutto automatica e ciò è sicuramente molto comodo, soprattutto per chi non è propriamente avvezzo con le faccende domestiche. Una volta terminato il programma di pulizia non resta che passare un panno umido per rimuovere le eventuali incrostazioni rimaste.

L’aspetto negativo di questo utili escamotage

Attenzione però, come spesso capita, non è tutto oro quel che luccica. Infatti c’è un contro che non può essere assolutamente tralasciato. Se da un lato questa comoda azione aiuta a ridurre stress e tempi di pulizia, dall’altro si presenta decisamente troppo dispendiosa per quanto concerne i consumi.

La più leggera infatti comporta l’impiego di 2,5 Kwatt a sessione mentre quelle più profonde addirittura 4,8 Kwatt. Non si tratta di cifre esorbitanti, ma nemmeno da sottovalutare qualora ci si rifugi spesso in questa opzione. Meglio quindi centellinare la funzione avvalendosene con una frequenza non spropositata.