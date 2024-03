Settimana corta e stipendio alle stelle nel 2024: qui è possibile | Da domani vivrai da vero nababbo

Una nota azienda italo-francese ha deciso di varare la settimana lavorativa corta creando grande entusiasmo tra i dipendenti

La settimana corta di lavoro è sicuramente tra le novità più interessanti degli ultimi anni. Ormai da qualche soprattutto all’estero ha iniziato a far capolino e ad ingolosire coloro che lavorano come dipendenti. Di fatto consiste nel lavorare dal lunedì al giovedì (chiaramente i giorni possono anche variare).

Di base il lavoro viene impostato su quattro giorni anziché su cinque in modo tale da garantire un maggior ristoro ai lavoratori che avendo più tempo libero possono ricaricarsi con maggiore serenità e risultare più produttivi al rientro in ufficio. Per ora soprattutto nel Regno Unito è stata introdotta, ma piano piano la novità sta avendo sempre più riscontri.

L’Italia come spesso capita quando si tratta di aderire a delle innovazioni è un po’ più indietro, ma ciò non significa che non si convertirà a questo nuovo trend. D’altronde prima della pandemia anche lo smart working appariva come una chimera e quindi non è così utopistico pensare che anche qui da noi possa avere successo.

Alcune aziende hanno già aperto all’ipotesi, altre al momento sono scettiche e altre ancora si stanno prendendo del tempo per riflettere. In questo scenario però ha fatto scalpore (in senso positivo) l’adesione parziale di un importante brand italo-francese che ha detto sì alla settimana corta di lavoro.

Settimana corta: quali lavoratori potranno beneficiarne

Infatti i lavoratori di EssilorLuxottica nel 2024 avranno a disposizione 20 giornate all’anno in più (per lo più di venerdì) per poter rifiatare senza nessun impatto sulla loro retribuzione. Per il resto delle settimane restano invariati i cinque giorni, ma di certo questo può essere considerato come un promettente inizio.

Il tutto fa parte dell’intesa sul rinnovo del contratto integrativo raggiunta a grandissima maggioranza con gli oltre 15.000 dipendenti dell’azienda. Un accordo importante che tutela coloro che prestano servizio per il noto marchio che produce apparecchiature ottiche oltre che occhiali da vista e sole.

Le altre grandi novità di Luxottica per il 2024

Per quanto concerne le altre novità sono notevoli i miglioramenti inerenti il welfare con permessi aggiuntivi per la paternità, per l’inserimento dei piccoli al nido e alla scuola materna solo per citare alcuni esempi. Su questa falsa riga la smart working sarà concesso anche agli impiegati direttamente legati con il ciclo produttivo.

Inoltre dal 2024 parte anche la staffetta generazionale. Per ogni persona prossima alla pensione che passerà in modalità part time (con copertura contributiva totale), l’azienda ne assumerà un’altra giovane in modalità full time. Una gran bella innovazione, che va a dare manforte ai ragazzi che al giorno d’oggi fanno sempre più fatica ad essere aggiunti dalla aziende, che non sempre possono permetterselo.