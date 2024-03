Basta bollette pazze, ora luce e gas ti costeranno meno di una pizza | Illumia fa sul serio: la promo scade tra 48 ore

Nonostante la preoccupazione delle famiglie italiane, esistono diverse soluzioni per risparmiare sui costi di luce e gas. Un esempio è la promo Illumia.

L’impennata dei costi di luce e gas ha messo spalle al muro numerose famiglie in Italia. Sebbene, siano state tante le misure introdotte dal Governo per sostenere economicamente i nuclei familiari con maggiori difficoltà economiche (ne è un esempio il Bonus sociale, anche conosciuto come Bonus Bollette), il livello di preoccupazione resta ancora alto.

Fortunatamente, alcune soluzioni per risparmiare arrivano proprio dai fornitori. Ad esempio, Illumia S.p.A. che opera nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale dal 2006, è sempre molto attenta alle esigenze dei propri clienti e, proprio di recente ha lanciato una promo imperdibile.

Vediamo allora, come le offerte Illumia luce e gas sono un vero e proprio toccasana per il portafogli.

Illumia fa sul serio: stop alle bollette pazze

Secondo recenti stime, negli ultimi dieci anni, è stato registrato un aumento medio del 68,7% per la spese delle famiglie italiane per luce e gas. A conti fatti, un incremento complessivo di 1.625 euro a famiglia, con i prezzi dell’elettricità che addirittura hanno registrato un +240%, rispetto al 2012. Alla luce di questa situazione, sono state diverse le misure introdotte dalla squadra di Governo, prima fra tutte lo sconto sulle bollette di luce e gas, meglio conosciuto come Bonus Bollette.

Oltre alle agevolazioni statali, sono diversi gli operatori nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale a proporre diverse offerte per sostenere le famiglie in difficoltà. In particolare, Illumia propone offerte luce e gas con diversi vantaggi che consentono di tagliare il costo delle bollette.

L’offerta di Illumia luce e gas

Attualmente, la compagnia serve più di 500 mila clienti, offrendo tariffe luce e gas piuttosto convenienti. Le offerte possono essere solo luce, solo gas o luce + gas. Attualmente, Illumia offre una promo davvero imperdibile caratterizzata da tariffe molto contenute. Stiamo parlando dell’offerta Super Flex (luce+gas) che prevede zero spese di attivazione, un tipo di tariffa monoraria e una quota fissa inclusa per la luce di 12 euro al mese, mentre per il gas di 11 euro al mese.

Il prezzo è davvero molto conveniente e consente di tagliare in modo significativo il costo delle bollette. Ad ogni modo, prima di procedere all’attivazione è possibile verificare la convenienza della promo confrontando con le ultime fatture di luce e gas nel comparatore di Facile.it.