Non hai il DUC? Arriva una multa da 2.000 euro: italiani in allarme | Controlli a tappeto della Polstrada

Il D. lgs. n. 98/2017 in vigore dal 1° gennaio 2020 ha previsto la progressiva introduzione del DUC (Documento Unico di Circolazione). Ecco perché non averlo ti costa 2 mila euro di multa.

Il Documento Unico di circolazione è stato progressivamente introdotto a partire dal 1° gennaio 2020 e si tratta, sostanzialmente, di un documento che unifica e sostituisce il certificato di proprietà e il libretto di circolazione dei veicoli.

Una misura che nasce, principalmente, con l’obiettivo di snellire le pratiche burocratiche che riguardano i mezzi di trasporto e diminuire i costi associati a queste operazioni. Chiaramente, il DUC include tutti i dettagli tecnici del veicolo, le informazioni sul proprietario o, in caso di noleggio a lungo termine, quelle del guidatore abituale. In più, nel documento sono riportate le informazioni giuridiche e patrimoniali del mezzo come, ad esempio, la presenza di eventuali ipoteche o provvedimenti amministrativi in corso.

Insomma, il DUC è un documento indispensabile e non dovrebbe mai mancare in auto, anche perché si rischia una multa davvero salata.

DUC: perché non dovrebbe mai mancare in auto

Il Documento Unico di Circolazione di fatto ingloba e sostituisce la Carta di Circolazione e il Libretto, per cui, è un documento indispensabile che non dovrebbe mai mancare in auto. In assenza di questo documento si rischia di incappare in multe salatissime fino a 2 mila euro. Tuttavia, va specificato che il DUC è obbligatorio per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati dopo una data specifica. Va richiesto in caso di nuova immatricolazione, passaggio di proprietà o vengono apportate modifiche alla carta di circolazione come, ad esempio, l’installazione di impianti GPL o ganci traino.

Come abbiamo anticipato, il Documento Unico di Circolazione è obbligatorio solo in alcuni casi e per ottenerlo è necessario rivolgersi agli uffici dell’Automobile Club d’Italia (ACI). Il costo del DUC è di 29 euro, dunque, garantisce un risparmio di qualche euro, considerato che la spesa prima era di 36 euro.

I documenti in regola

Per evitare di incappare in salatissime multe, oltre al DUC, è necessario avere in auto la patente di guida, è indispensabile essere in regola con l’assicurazione auto. Non va sottovalutata poi, l’importanza del certificato di revisione, che va effettuata periodicamente.

Dunque, mantenere costantemente aggiornati questi documenti è fondamentale per evitare spiacevoli contravvenzioni, oltre che per assicurare la sicurezza e la conformità del proprio mezzo alle normative.