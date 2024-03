Netflix dice addio con queste condizioni | Se non modifichi in tempo hai una sola possibilità per non perdere tutto: il contratto parla chiaro

Arriva l’ultimatum da parte di Netflix, o ci si adatta alle sue condizioni o si può dire addio allo streaming!

Netflix, il colosso americano dello streaming online ha lanciato un ultimatum sulla questione dei piani di fatturazione Apple iTunes. In pratica, proprio come conferma The Verge, Netflix non ne vuole più sapere di Apple e ha scelto di escludere gli abbonati di lunga data dai loro piani di fatturazione Apple iTunes. Presto la decisione sarà comunicata sulla sezione “Pagamenti”.

A confermarlo anche il rappresentante della piattaforma di streaming statunitense che ha dichiarato “tutti i membri del piano base che utilizzavano un metodo di pagamento iTunes, dovranno registrarsi direttamente”. Così che, presto si tornerà a pagare Netflix direttamente utilizzando una carta di credito o di debito.

Già da un po’ non poteva essere scelta la modalità di pagamento tramite Apple per l’attivazione di un nuovo abbonamento, ma ora si potrebbe perdere tutto, non cambiando metodo di pagamento.

Netflix: dice addio ai pagamenti tramite Apple

Presto si dovrà dire addio al pagamento di Netflix tramite Apple. Negli Stati Uniti sono stati già informati i primi utenti e a breve, la stessa comunicazione potrebbe arrivare anche agli abbonati del nostro Paese.

Riattivare un abbonamento alla piattaforma di streaming tramite Apple non sarà più possibile. In realtà, già da diversi mesi il colosso americano impediva di fare nuovi abbonamenti pagando con Apple e presto arriverà la nuova stretta. E’ solo una questione di tempo.

Cosa cambia per gli utenti Netflix in Italia

Come abbiamo anticipato, al momento, gli utenti Netflix nel nostro Paese, sebbene non possano attivare un nuovo abbonamento pagando tramite Apple, hanno ancora la possibilità di pagare l’abbonamento esistente con questo metodo di pagamento.

Tuttavia, è solo una questione di tempo e le cose cambieranno anche per gli utenti italiani. Per cui, potrebbe essere utile procedere già con la modifica del proprio metodo di pagamento. Cosa fare quindi? Per correre ai ripari ed evitare che l’abbonamento venga disattivato, basterà andare sul sito di Netflix, nella sezione Account di Netflix > Abbonamento e fatturazione e successivamente inserire i dati della propria carta. Insomma, non resta che seguire le indicazioni del colosso dello streaming online e provvedere a un aggiornamento dei dati, oppure, disdire il proprio abbonamento e dire addio a Netflix.