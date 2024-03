Offerte telefonia marzo 2024, se cambi subito hai tutti i servizi con meno di 5 euro al mese | La promo scade a breve

In questo periodo, ci sono offerte telefoniche davvero imperdibili che consentono un notevole risparmio, senza dover rinunciare a nulla.

Attualmente, non mancano le possibilità per poter risparmiare sul piano tariffario, senza dover rinunciare a qualche servizio.

Un vero e proprio punto di riferimento per chi è alla ricerca di offerte convenienti, sono certamente gli operatori virtuali come, ad esempio, Kena Mobile. Kena Mobile ha devuttato in Italia nel marzo 2017 ed è l’operatore virtuale di Tim, a cui si appoggia seppur con qualche limitazione. Spesso, l’operatore low cost di Tim, propone piani di telefonia con minuti illimitati e 200 SMS, senza alcun costo alcun costo aggiuntivo o nascosto. Ad esempio, l’attivazione e la consegna della nuova SIM sono totalmente gratuiti. In più, grazie alla rete 4G, consente una navigazione a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload.

Di recente, Kena Mobile ha lanciato delle offerte parecchio allettanti non solo per chi attiva un nuovo numero, ma anche per chi vuole cambiare il proprio operatore telefonico senza rinunciare al proprio numero.

Kena Mobile: le migliori offerte

Kena Mobile è una compagnia telefonica virtuale relativamente recente. Si tratta dell’operatore virtuale di Tim e offre piani telefonici, spesso, molto convenienti. Leggendo in giro sul web le varie recensioni degli utenti che hanno già sperimentato Kena Mobile, emerge sicuramente l’estrema convenienza delle tariffe offerte, ma l’apprezzamento degli utenti non si limita al risparmio. Infatti, sono valutate positivamente anche il funzionamento della rete 4G e l’assistenza.

La gamma tariffe voce e dati Kena Mobile e piuttosto ampia, vediamo cosa propone la compagnia per il mese di marzo 2024.

Kena Mobile: le offerte marzo 2024

Come abbiamo anticipato, sono molte le tariffe voce e dati Kena Mobile da attivare sul cellulare. Normalmente, si caratterizzano sulla possibilità di usufruire di minuti ed SMS illimitati, oltre che di buoni pacchetti di Giga, a costi davvero molto competitivi. Ad esempio, l’offerta Kena Voce, particolarmente adatta a chi non ha esigenze di navigazione ma usa il proprio cellulare solo per chiamate, costa solo 4,99 euro. In questo caso, però, l’offerta è limitata alle nuove attivazioni o ai passaggi da Iliad, Poste e altri MVNO.

Chi vuole effettuare il passaggio da altri operatori virtuali, può considerare l’offerta Kena 5,99 euro che prevede minuti illimitati, 200 SMS, 100 Giga e4 Giga per navigare all’estero. In più, attivazione e primo rinnovo sono totalmente gratuiti. Aumentando la quantità dei Giga a disposizione si sale leggermente di prezzo, ma resta il fatto che si tratta di tariffe super convenienti, da tenere in considerazione se si vuole risparmiare un bel gruzzoletto a fine mese.