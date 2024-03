Voli Ita Airways in sconto: è stato appena rilasciato il codice e il sito sta andando in tilt | Biglietti a meno di 49€

Una grande occasione per chi vuole viaggiare in modo economico e sicuro su voli di linea basta avere il codice

I voli sono scontati fino al 15% rispetto al prezzo normale ma non per tutti, solo per chi possiede questo documento speciale. Non tutti possono usufruire dell’agevolazione con sconto sul prezzo del biglietto, infatti si tratta di un’offerta limitata e riservata a chi possiede alcuni specifici requisiti. Bisogna, necessariamente, averli per ottenere i vantaggi previsti.

Viaggiare non è mai stato così facile e piacevole come ora. Avere la possibilità di conoscere nuove realtà e persone è un’opportunità di crescita imperdibile. Il bagaglio culturale cresce e la capacità di comunicare con il prossimo aumenta facilitando il percorso di vita partendo dalla giovane età. Si tratta anche di migliorare la conoscenza di nuove lingue straniere in modo da avere più opportunità di lavoro in ogni parte del mondo.

Ma si può anche semplicemente viaggiare per divertirsi senza dover rinunciare alle vacanze più belle per la mancanza di fondi. Un’opportunità unica da condividere con gli amici ma anche da vivere in solitaria per un’avventura all’insegna della spensieratezza, della cultura, della conoscenza di altri mondi e modi di vivere. Prepara il trolley e scegli la rotta, si vola!

Vola a prezzo ridotto, ora è il tuo momento per viaggiare e divertirti senza pensieri

Approfitta subito della promozione vantaggiosa che puoi ottenere solo se sei titolare di una Carta Giovani Nazionale. CGN ti permette di viaggiare in aereo con ITA Airways volando verso mete nazionali ma puoi anche scegliere voli internazionali e, addirittura, intercontinentali. L’importante è ricordarsi di scegliere la classe Economy del volo selezionato in quanto lo sconto del 15% può essere applicato solamente con questa specifica scelta.

Per ottenere la Carta Giovani Nazionale e avere diritto a tutte le agevolazioni comprese con la CGN su servizi e prodotti, quindi anche i viaggi e molto altro, devi farne richiesta. Lo puoi fare solo se hai compiuto i 18 anni e non hai ancora 35 anni. Questi sono i limiti da ricordare, per ottenerla devi farne richiesta utilizzando l’App IO. Non c’è altro modo per avere diritto a ricevere gli sconti dedicati ai giovani.

Come volare con CGN a prezzo scontato a partire da 49 euro

Viaggia con un costo a misura di giovane e senza dipendere da nessuno per pagarti le tue vacanze. Ma non attendere troppo, l’iniziativa ha una scadenza ed è segnata con il termine ultimo del 31 dicembre 2024. Bisogna inoltre specificare che lo sconto del 15% viene applicato solamente sulla tariffa e non su tasse e supplementi. Quindi attenzione a fare il conteggio in modo corretto per avere un’idea precisa sul prezzo da pagare per viaggiare.

Scegli la meta del tuo viaggio, seleziona il volo che preferisci tra quelli disponibili e inserisci i dati della tua Carta Giovani Nazionale per conoscere il prezzo finale. Attenzione, lo sconto è valido solamente sul costo del biglietto sola andata oppure di andata e ritorno dei voli fatti con ITA Airways. I biglietti devono essere eseguiti direttamente sul sito della compagnia aerea italiana www.ita-airways.com.